La Polonia è stata multata di 1 milione di euro al giorno

La Polonia ha ordinato, mercoledì, di pagare una multa di un milione di euro al giorno a Bruxelles per non aver posto fine alle attività della camera disciplinare della Corte Suprema, un’istituzione chiave in una controversa riforma del sistema giudiziario polacco, ha annunciato la Giustizia Europea .

Tale sanzione pecuniaria è stata richiesta il 7 settembre dalla Commissione Europea, per la quale tale importo dovrà essere versato. La decisione fa parte di un aspro contenzioso tra Bruxelles e la Polonia sullo stato di diritto e l’indipendenza della magistratura.

Il capo del governo nazionalista conservatore polacco, Mateusz Morawiecki, si è impegnato ad abolire la camera disciplinare, che Varsavia aveva già annunciato ad agosto ma è ancora in vigore. Bruxelles accusa questo organo di minare l’indipendenza dei giudici.

Il 14 luglio, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha ordinato alla Polonia di cessare immediatamente le attività di questa sezione.

Questa decisione non è stata rispettata, l’Esecutivo europeo ha chiesto alla Corte di giustizia di imporre sanzioni, ritenendo che “i sistemi giudiziari dell’Unione europea debbano essere indipendenti ed equi”.

“Il rispetto delle misure cautelari emanate il 14 luglio è necessario per evitare un danno grave e irreparabile all’ordinamento giuridico dell’Unione europea nonché ai valori su cui questa unione è stata fondata, in particolare quelli di un vero Stato”, Lo ha detto mercoledì la Federazione dei giornalisti internazionali con sede in Lussemburgo.

La mancanza di indipendenza della magistratura polacca e il primato del diritto europeo sul diritto nazionale è stato uno dei temi dominanti del 27° Vertice europeo dello scorso fine settimana.

Varsavia è in conflitto con Bruxelles da diversi anni per le riforme giudiziarie del partito conservatore nazionalista al governo, accusato di minare l’indipendenza dei giudici.

Le tensioni sono aumentate dopo la sentenza della Corte costituzionale polacca del 7 ottobre, che ha dichiarato incompatibili con la costituzione nazionale alcuni articoli dei trattati europei. Bruxelles ha denunciato la decisione come un attacco senza precedenti al primato del diritto europeo e alla giurisdizione delle Corti dell’Unione europea.