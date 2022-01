L’origine del progetto è legata ad una importante e più recente acquisizione: nel settembre 2021, Giunti ha acquisito il 100% Trekney presso l’Academy of Schools of Management. Fondata nel 2019 dalla casa editrice fiorentina Quinti Editor, la società ha cambiato nome in Giundi & Trekconi dopo il processo di acquisizione iniziale dell’Estido della Enciclopedia Italina, che ne aveva già acquisito il 50% nel 2020.

Ottima formazione

Treccani Accademia si distingue per la capacità di tradurre contenuti editoriali in percorsi formativi altamente qualificati e competenti.

La formazione è rivolta a giovani laureati, ma anche dirigenti e professionisti di diverse discipline: dalla gestione aziendale all’arte, dalla salute all’alimentazione, dall’economia al diritto. Attualmente offre due corsi post-laurea a tempo pieno, della durata di un anno: uno per la gestione delle arti e dei beni culturali e l’altro per la gestione delle risorse umane.

In attesa

“Un centro per esprimere la cultura in tutte le sue forme.Così ha descritto Simone Sylvie, CEO di Trekani Reddy, presidente di Academia Trekani. 24 ore al sole Il ruolo di Trekconi oggi. E aggiunge: ” Per noi, però, la cultura non è la storia di ciò che è stato brillante in passato, ma di ciò che sarà brillante in futuro.io

Lo scopo è facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro:”Sviluppare la domanda di competenze nel mondo ingegneristico e industriale, attraendo al tempo stesso il pensiero critico e la creatività, sono due risorse fondamentali del progetto Academy., Sylvie spiega.

Un ponte con il mondo professionale

Ad oggi, molte aziende hanno offerto le loro conoscenze proponendo agli studenti di Academia Trekney uno stage di sei mesi: tra queste, Fondacion Carreblow, Gallery TechlyOffice, Luigi Lavasa Spa, Tempi Moderni, Giundi Editor e Trekney Reddy. Grazie al ruolo centrale dell’ufficio per l’impiego Treccani Accademia, il 98% degli iscritti ai corsi di formazione è passato da studenti a livello professionale.

Anche i docenti selezionati da Trekney sembrano essere una garanzia di eccellenza:”I docenti delle Business School sono selezionati tra le personalità che hanno contribuito e continuano a contribuire al programma dell’enciclopedia universale Trecani e gli amministratori che trasmettono la loro esperienza agli studenti. Con la nascita della nuova società, Trekconi vuole ribadire il proprio ruolo di diffusione della cultura., Dice Sylvie sempre24 ore al sole.

Attestazione: Trekkani