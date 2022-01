Il Monte Bianco sul versante italiano, al culmine della Dolce Vita

La vista sulla valle di Chamonix e sul ghiacciaio del Mont-Plank è nota. Ma sul versante italiano del massiccio più alto dell’Europa occidentale, cosa nasconde l’altro versante? Abbiate il coraggio di andare in Italia per una località nel centro della Valle d’Asta, Gormaire o San Bernardo, un comprensorio sciistico franco-italiano condiviso tra La Rosier e La Tuile. Il vita piacevole Nevicare.

La Valle d’Asta si estende da Gormaur alla Piana di Bo sul versante meridionale del Monte Bianco in Italia. È attraversato dalle acque della Dora Baltia, da cui sono scolpite 14 valli laterali, ghiacciai e torrenti. La sua posizione al crocevia delle Alpi Occidentali ne ha fatto uno spazio aperto a molte influenze culturali.

Il francese è parlato in quasi tutte le case qui, una tradizione preistorica che collegava la Valle d’Asta alla Savoia. Nel 1948 la Valle d’Asta negoziò l’annessione dell’Italia post-Mussolini, riconoscendo due lingue ufficiali, francese e italiano, negoziando uno statuto regionale autonomo. Ancora oggi il francese viene insegnato in un sistema educativo bilingue a tutti i livelli. Valdôtain francoprovenzale (iscritto nell’Atlante UNESCO), ma anche “titsch” a Gressoney e “töitschu” a Issime sono parlati dai locali. Questa croce culturale ha dato i natali a uno degli scrittori più importanti di questo momento: Paulo Cognetti. Originario della Valle d’Asta, è autore di numerosi successi, tra cui il romanzo vincitore del Médicis étranger Award 2017 Huit Montagnes in Francia. Nei suoi libri Valdot racconta i misteri degli alpinisti e la bellezza del luogo. Situata a Hellfronter Point a 3.466 metri, Laufeldrinelli è la libreria più alta del mondo. È accessibile tramite Skyway Monte Bianco ed è aperto tutti i giorni durante la stagione.

Da Courmayeur, Skyway, gioielliere tecnologico del Massiccio del Monte Bianco, permette di raggiungere i 3.466 metri in 18 minuti da Pointe Helbronner! Questa è la controparte italiana di Aiguille du Midi. Le sale circolari e trasparenti offrono una vista a 360 gradi sulle cime innevate, per non perdere nessuno dei magnifici scorci. All’arrivo, la magia della terrazza panoramica continua con viste spettacolari su Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso e Gran Combinazione. Una volta sopra molti interessi si aprono al pubblico. Skyhow, un ampio spazio in vetro, display a cristalli e molteplici schermi multimediali che forniscono una storia del luogo, consentono un arrivo attivo e veloce. Puoi anche pranzare sopra. Il Ristorante Pavillon rinnova la sua offerta proponendo Alpine Buffet. Ognuno crea il proprio menù esplorando diversi progetti innovativi, ma sempre fedeli ai tradizionali consigli culinari della Valle d’Asta. Non c’è niente da invidiare nel menu di sistema. Le vetrate offrono una vista mozzafiato sui ripidi pendii del Monte Bianco. Pointe Helbronner è anche il punto di partenza per numerose piste da sci o lunghi percorsi per raggiungere il ghiacciaio del Toula e la famosa Vallée Blanche.

Per gli appassionati di sci alpino, la Valle d’Asta offre cinque grandi comprensori sciistici e piste di almeno 800 km.

19 stazioni. Il dislivello – in media 2.100 metri – garantisce l’innevamento per tutta la stagione. Raggiungibile dall’Italia tramite il Traforo del Monte Bianco, uno dei comprensori sciistici più belli del comprensorio del San Bernardo. È diviso tra la località italiana La Tuile e la vicina francese La Rosier. Andiamo sugli sci al confine franco-italiano. Tra le piste del Passo del Petit-Saint-Bernard, l’Espace San Bernardo offre un totale di 85 piste e 39 skilift, tutti accessibili tramite uno skypass internazionale.

Sul versante di La Rosière, località francese accessibile in Savoia via Borg-Saint-Maurice, dall’inverno 2018 è stato aperto un nuovo porto: Mont Valaisan. Questo investimento di 15 milioni di euro situato nella parte francese del dominio ha ricevuto 6 piste rosse e 1 pista nera con una pendenza estrema del 74%. In zona San Bernardo è disponibile per un giorno un pass pedonale “illimitato” che permette di accedere fino a 5 impianti di risalita sia in salita che in discesa per raggiungere le vette senza fatica. I vacanzieri possono godere della vista del Monte Bianco e del Passo del Petit-Saint-Bernard a 2.400 metri di altitudine.

Apertura: dal 27 novembre 2021 al 18 aprile 2022

Dal 20 novembre al 6 gennaio una cinquantina di stanze in legno saranno allestite nel centro storico della città di Asta, capoluogo della valle, e al centro delle rovine romane, che si accendono dei colori del Natale. Il teatro romano nel centro della città di Asta, le vie fortificate e in pietra si trasformeranno in un vero e proprio borgo collinare per il tradizionale mercatino di Natale.

In questo luogo unico e insolito, nel parco archeologico del Teatro Romano di Asta, tutti troveranno tante sorprese. In esposizione: Deliziose specialità locali, vini, prodotti enogastronomici, dolci e pasticceria, ma anche arti manuali, antiquariato, artigianato (prodotti artigianali in ceramica e legno, antiquariato, abbigliamento e accessori. Lana e feltro cotti, juta, merletti, addobbi natalizi …). In generale, la città di Asta merita una deviazione. Cinque secoli di epoca romana hanno lasciato tracce. Questa città imperiale conserva l’impianto urbanistico romano ancora riconoscibile dell’ingresso alle Alpi, delle sue mura di cinta e dei suoi edifici più importanti. Asta si trova al centro della valle omonima ad un’altitudine di 580 metri.

Ufficio del Turismo di Aosta – Piazza Chanoux, Aosta

Come arrivare là?

ங்களுக்கு 3 ore di macchina da Lione alle stazioni di Courmayeur e La Tuile. Unisciti alla Valle d’Asta attraverso il Tunnel del Monte Bianco. La stazione di La Rosier è raggiungibile in auto (2 ore 30) o in treno tra Lione e Borg-Saint-Maurice, da dove una navetta porta alla stazione.

Dove alloggiare

A Courmayeur, Affittacamere L’Abri des Amis https://www.labridesamis.it

Soggiorna alla Dolce Vita La Rosier. Sky pass per due notti in hotel e due giorni dalle 11 280 a persona, dall’11 dicembre al 10 aprile. Informazioni presso l’Ufficio del Turismo di La Rosière. Telefono. : 04 79 06 80 51

Dove mangiare?

• La Brenva, ristorante gourmet, 373, rue des Eucherts, 73700 La Rosière. Telefono. : 04 12 04 16 73

நவீன Café Quinson, Modern Foods a Morgex, Piazza Principe Tomaso 10, 11017 Morgex tel. : +39 0165 809499 – Email: info@cafequinson.it

Eventi

Carnevale di Ros La Rosière, martedì 1 marzo 2022 dalle 11:00 alle 18:30.

Il sentiero bianco di La Rosier, 4 febbraio alle 18:00 In programma: percorso di 5 km (280 mT+), percorso di 10 km (500 mT+). Post in: https://www.billetweb.fr/trail-blanc-de-la-rosiere&src=agenda

சந்தை Mercatino di Natale ad Asta (Italia), dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022, Sito Archeologico del Teatro Romano e Arcidiocesi di Augusto.

• Fiera Milénaire di St-Ours, Aosta (Italia) 30 e 31 gennaio 2022. 1021a edizione al Centro Storico di Aosta, 1000 artigiani ed espositori.