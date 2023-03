La notte da incubo per Anthony Morris, sconfitta per 0-6 contro Cristiano Ronaldo & Co (VIDEO)

Era relativamente tranquillo tra le gabbie dell’Union Saint-Gilloise, e Anthony Morris aveva una chiassosa domenica sera per scelta.

Il Lussemburgo stava già affrontando l’orco portoghese nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024. Di fronte a un avversario di caratura ben più alta, i granduchi speravano sicuramente di tenere il segno il più a lungo possibile. Solo che non l’ha fatto. Lontano da questo…

Forse è proprio questo uno dei gol più belli della fase di qualificazione a Euro 2024! (video)

Infatti, il portoghese, guidato da Roberto Martinez, ha segnato quattro gol durante il primo quarto. Sembra che Cristiano Ronaldo abbia trovato l’anima. Lui, che giovedì scorso aveva già segnato due gol contro il Liechtenstein, ha seminato ancora due rose domenica al 9′ e al 31′.Ovvero 0-1 e 0-4. Gli altri due successi sono stati firmati Joao Felix e Bernardo Silva.

Speriamo che Anthony Morris mantenga meglio la sua difesa nel secondo tempo…

I tre gol del primo tempo sono nelle immagini qui sotto:

Nella ripresa i soldati di Roberto Martinez segnano altri due gol con Ottavio (77′) e Rafael Leao (88′).

Nelle altre partite del girone, l’Islanda ha corretto il Liechtenstein (0-7) e la Slovacchia ha vinto in casa contro la Bosnia-Erzegovina (2-0). Il Portogallo guida il Gruppo X con 6 punti, davanti a Slovacchia (4), Bosnia-Erzegovina (3), Islanda (3), Lussemburgo (1) e Liechtenstein (0).

L’Italia ha potuto contare sul nuovo attaccante Matteo Retigi, nato in Argentina e con doppia nazionalità, per aprire le marcature contro Malta (15°). Poi è ricorsa la “Squadra Azzurra” attraverso Matteo Pessina (27). Sul versante maltese, il capitano dell’Union Saint-Gilloise Teddy Teoma è entrato in partita al 76′.

L’altro confronto del Gruppo C ha visto l’Inghilterra sconfiggere l’Ucraina per 2-0 con reti di Harry Kane (37′) e Bukayo Saka (40′). In classifica, l’Inghilterra è in testa con 6 punti, davanti a Italia (3), Macedonia del Nord (3), Ucraina (0) e Malta (0).