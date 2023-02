“Dal momento che sono anche incinta, questo è uno stress aggiuntivo.”

Katie e Andrew si sarebbero sposati il ​​9 aprile, circondati dai loro 85 ospiti, in una lussuosa stanza di campagna al Judges Country House Hotel di Kirklevington, in Inghilterra. Il mese scorso, la coppia ha effettuato il pagamento finale di 9.000 sterline. Ma se tutto sembrava andare come previsto, le cose sono improvvisamente cambiate la scorsa settimana, raccontano i nostri colleghi del Mirror.

E come se la situazione non fosse già abbastanza stressante, la sala dei ricevimenti non poteva rimediare direttamente alla giovane coppia. “Hanno detto che stavano cercando di rimborsarci ma non potevano farlo fino a quando (la stanza, ndr) non fosse stata venduta”, spiega la signora inglese. “Perderemo oltre 1.000 sterline in depositi e simili. Non abbiamo idea di quando verremo rimborsati. Siamo assolutamente devastati e non abbiamo idea di cosa faremo ora”.