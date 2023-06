La musica del secento e altre specialità dimenticate della musica italiana

Prima parte: sorprese

Concerto tenuto il 15 febbraio 2023 alle 20:30. La Sala Courtot a Parigi

Sigismondo d’India

Le musice da cantar, pour soprano et basse continuea : 48. Principalmente all’ har (musica sopra il basso dell’aria genovese)

John Beeks

Intavolatura di danze per clavicembalo, pour clavicembalo: 1. Ballo alla Polacha con il suo saltarello

Giulio Cassini

Nuova musica e un nuovo modo di scriverla, riversano il soprano e l’ensemble strumentale: Oh Say Happy Day

Giulio Cassini – Peter Phillips (Arrangiamento)

The Fitzwilliam Virginal Book, per Clavicembalo: 82. Amarilli, Variazioni di Mia Bella

Giulio Cassini

Versare nuova musica, Soprano et Pace Sequel: 8. Amarilli Mia Bella

Alessandro Grandi

Serata santa, soprano e basso continuano a scrosciare: 7. Come sei bella

Turginio Merula

Intanatio il settimo fulmine, che effonde l’insieme

Giovanni Roberta

Oh Mary, quanto sei bella, continua a sfornare soprano e basso

Girolamo Frescobaldi

Cantico dei Cantici Libro I: Canzon terza a Due bassi F8.16c, per fagotto e violoncello

Giovanni Carboni

O dolce Gesù, effondi il soprano e l’orchestra

Turginio Merula

Songs to Play, Book 4 : 28. Sonata III, pour ensemble instruments

Benedetto Ferrari

Musiche Libro II Variazioni: Queste pungenti vertebra, cantata spirituale per controtenore e basso continuo

Perrin de VilliersSoprano

Sorprese

Louis-Noël Bestin de Campoulasdirezione e clavicembalo

Concerto serale



Allora ascolta chiedere





Un’ora, un concerto



Allora ascolta chiedere

58 min



Parte seconda: The Queen’s Flying Squadron e Radio France Masters

Il concerto è stato presentato il 31 marzo 2023 alle 20:00 presso l’Auditorium Maison de la Radio et de la Musique.

Alessandro Scarlatti

6 Concerti in sette parti, due violini e violoncello obbligato, più due violini, un tenore e basso continuo – Concerto grosso in fa minore : 2. Largo

Guillaume Gabriel Nivers

Leçons de Ténèbres in canto piano musicale à l’usage de Paris : La gelosia della tua casa mi divora

Carlo Lenzi

Troisième Lamentation pour le Vendredi Saint: Inizia la preghiera del profeta Geremia

Giovanni Alberto Ristori

Divoti Affetti alla Passione di Nostro Signore : Colui che lascia il seno del Padre, Duetto x

Carlo Lenzi

Troisième Lamentation pour le Vendredi Saint : Fai di Gerusalemme il tuo Dio

Andrej Makor

Meditazioni, Comunioni e Offerte per la II Domenica di Quaresima per cori femminili con cembali da dito e calici musicali

I. Visione

II. mediterò

Giorgio Muffa

Le Sonate da Camera sono molto comode per pochi o per più strumenti » 5 Parti Strumentali Armónico Tributo – Sonata n°1 en Ré Majeur : 1. Grave

Giovanni Disma Zelenka

6 Lamentazioni del Profeta ZWV 53: Lamentazioni per il Venerdì Santo, voix d’alto, et basse continueo

Louis-Nicolas Clerambault

Miserere mei, Deus, C.116: Salmo 50 per coro a tre voci lo continuo

1. Dio, abbi pietà di me

2. Secondo l’ulteriore incontro

3. Lavami ulteriormente dalla mia iniquità

Pasquale Sofia

A due voci soprano e contralto, con violini, viola e basso: dies ire

Marc-Antoine Charpentier

9 Responsori del Mercoledì Santo H 111-119: Tristis est anima mea H 112, 2° Responsorio dopo la 1° Lezione Notturna del Mercoledì Santo

Guillaume Gabriel Nivers

O mio Dio, liberami dalla mano del peccatore (semplice mantra)

Giovanni Gualberto Brunetti

Stabat Mater a due voci con strumenti: VIII. Sancta Mater (per due) – Allegro conforto

Tieni la lampada

Signore, dacci un coro misto e un ritmo del corpo

Pasquale Sofia

Ti scongiuro

Giuseppe Valentini

Concerto grosso in la minore op 7 n°11: 1. Per quattro parti per largo, violino, viola e basso continuo

Giovanni Battista Ferrandini

Il grido di Maria quando giunse l’ora della morte: 2. Se fossi stata fatta madre di un Dio (Gavadin)

Sulpitia Lodovica Cesis

Stabat Mater, per quattro donne soliste e orchestra

Emanuele Imbimbo

Stabat mater a du corrie (per due cantanti) e ensemble strumentale

I. La mamma era in piedi

II. Chi è quell’uomo?

III. per i peccati

IV. Guardò il suo amato figlio

V. Fallo bruciare

6. Rendilo un gateway

VII. Quando il corpo muore

Johann Sebastian Bach – Morgan Jourdain (Arrangiamento)

Corale BWV 721: Abbi pietà di me, o Dio

Squadrone volante della regina

Maestro di Radio Francia

Morgan Jourdain e Sophie JeanineCantante