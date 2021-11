A Paninis si possono gustare le specialità de La Pote, simbolo di sapienza esotica. Di Michetta milanese Meteo a Fucsia Buglia o diagella Dall’Emilia Romagna. 15 Giro d’Italia in Panini, da gustare a Milano.

La gastronomia italiana è l’arte di saper rendere possibili le specialità regionali. Un semplice punto di rialzo Sandwich Qualità (quasi) ossobuco. Lontano dal panino di pane bianco crudo ripieno di pomodoro e mozzarella che gli stranieri spesso fraintendono!

Il Sandwich La lingua italiana rimanda all’universo del bene regionale. Pecorino, Strachino, Mortadella, Polpo e trito, olio di melanzane e pesto di rucola si trovano ad alto contenuto di una varietà di tramadol, pretzel, michetta, focacina, shiaciatta, daigella o pyodina.

In Lombardia, panino Michetta

Milanese per eccellenza, The Michetta I longobardi si formarono nella capitale sotto l’occupazione austriaca all’inizio del XVIII secolo. Ma per molti anni le moderne tavole lombarde furono abbandonate. Questa pagnotta soffiata trova però tutta la sua anima per i Panini lombardi. Leggero, croccante fuori e quasi privo di junk food, si addice molto al ripieno.

Mychetta si è rifugiata in un luogo che non lascia spazio a dubbi sulla materia prima. Michetta pane a forma di rosa in mille modi: prosciutto birmano, mortadella o gorgonzola, pera e rugola. Anche per completare tutti i sapori, con lingua, insalata, pomodoro e salsa verde.

Due indirizzi: Porta Nuova (Corso di Porta Nuova 32) e Porta Genova (Corso C. Colombo 11)

Bretzel del Trentino Alto Adiz

Mentre il suo paternalismo veniva discusso tra Alsazia e Germania, i Bretzel invasero la regione italiana del Trentino-Aldo Adiz (o Alto Adige). Questo tipo di brioche di sale a forma di mani annodate o intrecciate esalta i sapori della regione del nord Italia con un accento tedesco: punto, prosciutto cotto, formaggio dilsitter…

In Delicatessen ci sono tre indirizzi a Milano: a due passi dal Duomo (Piazza Santa Maria Beltrade, 2), vicino ai Navigli (Corso San Cortado 6) e vicino a Porto Venezia (Corso Buenos Aires 47).

focaccia ripiena ligure

Rotonda o rettangolare, la Phocasia completa il carattere del Panino con un impasto di fucasse di liquirizia, stronzio, pistacchio e prosciutto crudo, o fondina, cosparsa di olio extra vergine di oliva (Focacca in genovese). Prosciutto e funghi

Direttamente dalla Liguria, La Focacceria ha cinque indirizzi a Milano: Corso Vercelli, Corso Magenta, Via Turati, Via Sforza e Cusani.

Il Veneto e il suo tramadolo

“Soppressore dell’appetito” Battezzato dal poeta italiano D’Anuncio, nasce in Veneto con due fette di pane friabile, soprattutto senza la crosta morbida, dove il classico afrodisiaco (prosciutto crudo, cotto, porcetta, mortadella), tonno, tonno, salmone o gamberi. Trae ispirazione dal lago attraverso i moscardini (polpi) oi bagel.

Milano ha una serie di specialisti di tramacini: trame (via Pizani vicino alla stazione centrale, a Prera ​​e Monte Gropa vicino al XXV aprile); Tascaro (Isola); Tram Lab (San Donato) e Tram Encino (Cita Studio)

Il diagella E questo Piatina Dall’Emilia Romagna

La piatina, una specie di sfoglia di pane, senza levitazione, viene farcita in mille modi e piegata a metà per essere mangiata. I più classici: scorbuto (crema di formaggio) e rugola. Più in dettaglio: Caramellata e granulata con cipolla o tartare di Fasona.

Molti marchi come Divina Piadina (Città Studi, viale Abruzzi), PIadina Più, La Piadineria, L’Isola della Piadina vanno in onda a Milano.

Poco conosciuta, la Dicella, detta anche Madonna Crescentina, è una focaccia tonda prodotta nel modenese. Sono ripieni di tagli tradizionali come salumi, formaggi italiani popolari e altre salse speciali come il radicchio o il pesto di rucola.

Le insegne ne hanno fatto il loro punto forte: TigelaBella (via Cadore), Quintessenza Tigella bar (via Sardegna) e Dispensa Emilia (vicino alla Stazione Centrale).

In Toscana, carne che attira l’attenzione

Nella terra della Fiorentina, il Panino è un omaggio alla carne e alle sue specialità toscane. Il più famoso è il Lambretto Panino, il peggior cibo della cucina fiorentina, il simbolo dello street food fiorentino. Ora si trova a Milano Mercato centrale, Firmato da Giacomo Tropani, che prepara panini con trippa e lingua di manzo

Con il maiale toscano, Porcoprado ha trasformato il Panino in una grande specialità tanto da essere votato “Miglior Panino d’Europa” nel 2017. La carne proviene dall’aretino, viene ammollata a lungo prima di essere cotta alla brace. Poi leggermente affumicato. Gusto a Milano nel quartiere Isola (via Jacobo dol Verme, 17).

“Torta al Testo” di Ombre

Anche con un tipo di focaccia, altri la vedono come una focaccia (anche piatta) ma puro prodotto umbro. Viene tradizionalmente farcito con le specialità culinarie della regione: salsiccia arricchita con Coppa o Porcetta (salumi), Pecorino o Guanciale (guanciale). Insomma non troppo leggeri, ma da gustare!

Esperti a Milano: Predesto (quartiere Puerto Vitoria) e Testone (quartiere Poconi).

Arosticini in Abruzzo

La porzione abruzzese predilige gli aerosticini, questi mini quadretti che si trovano nei panini, serviti con funghi, melanzane, pomodori secchi, scamorsa affumicata o formaggio fritto.

Assaggiate da Roast Eat (Darsena District) e Rustel (Distretto Wagner).

Pizza ripiena del Lazio

La pizza bianca farcita impera nel Lazio. È commestibile da portare ed è generosamente guarnito con Presola, Mortadella, Straciadella e ovviamente Pecorino Romano.

In cui si? : chez Porkettiamo (via Savona), Pizzotella (Porta Romana), Alice Pizza (tanti a Milano)

Il “Fucsia” di Puglia

Con una crosta sottile e rotonda, leggermente schiacciata, il pane di Buglia è il pane di Buglia, ovvero i sapori (e gli oli) assolati della regione (tacco dello stivale): barrata, pomodori secchi, peperoni, cipolle rosse e sim de raba, e Altre acciughe, polpo fritto e altra frittura di pesce. Il fucsia è molto popolare e si trova in molti negozi a Milano: La Pucaria (Distretto Farini), Oraciet A Porter (Distretto di Mosca), Putia (Resorgimento), Efkos (Navigli), Fusias Brother (Cordina), Pescaria (via Bonat e Solari)

‘Nduja e Calabria

Nduja (pancetta piccante), cipolla de tropea (cipolla di tropea), provola affumicata, salsiccia calabrese… 100% calabrese Ingredienti sia per guarnire i panini con pane bianco (cash) che con un impasto per pizza. A Milano è stato invitato a Calabria Spunda (Distretto Paulo Serby) e Consolado Calabras (Duomo).

Il “Panuozzo” campano

Nel sud di La Pota, l’impasto della pizza viene utilizzato per fare i panini con molte varianti. Oltre alla mozzarella campana, sicuramente, altre specialità locali sono la salsiccia e i friarelli (conosciuti anche come sim de raba in Buglia), un ortaggio verde parente dei broccoli.

Assolutamente da gustare a Daniel (Distretto Disney) e Wuria (Distretto Isola).

La Mafalta di Sicilia

La Mafalda è uno dei pani tipici siciliani con la sua speciale forma a doppia S, che è ricoperta di semi di sesamo. Ma fa – soprattutto – categorizza il panino gourmet siciliano: da aggiornare la mozzarella de bufala, manzo siciliano, pesto di pistacchi, pomodorini pacino…

La maggior parte del cibo può essere consumata presso la Universal Tasteria Panini (via San Fermo a Prera) a Food Potica Chicula (Distretto dei Navigli).

La spianata sarda

La spianata, un banale pane sardo, che sembra una frittella, si arricchisce di specialità locali: ovviamente pecorino, salsiccia, tonno e crauti.

Street Food Sardo: La Spianata Sardegna (Quartiere Romolo).