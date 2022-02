D’aucuns diraient que le professeur Luc Montagnier, decedé ce 8 février, était atteint de la “maladie du Nobel”. C’est le cas de David Gorski, un oncologo america qui rende popolare l’espressione dis 2008 sur le sit Science Based Medicine, un blog renommé qui traite de l’évaluation obiettivo dei diversi aspetti della medicina, non il est actuellement rédacteur en chef.

En 2012, Publie Gorski “Luc Montagnier et la maladie du Nobel”, un testo dans lequel il revient sur ce mystérieux mal qui semble toucher bon nombre de lauréats du prestigieux prix. La “maladie du Nobel” è l’incapacità o l’impossibilità, per alcuni lauree scientifiques du prix Nobel, de poursuivre des recherches scientifiques après s’être vu remettre un prix. Elle désigne égallement l’adhésion de certes lauréats à des idées scientifiquement non fondées plus tard dans leur vie.

Dans son texte publié en 2012, David Gorski s’interroge sur les dérives de certes lauréats du prix Nobel, qui après avoir tant accomppli et avoir fait leurs preuves au plus haut niveau en apportant des rés contributi la fondamentales science, h à finrée de contributi fondamentales sciences embrasser une science douteuse ou même carrément une pseudo-science. “La gloria leur monte-t-elle à la tête ? Se croient-ils tellement plus créatifs que les autres scientifiques que leurs idées fantaisistes leur deviennent plausibles ? Le fait de gagner le prix Nobel conduit-il Certains scientifiques à penser que le génie dont ils ont fait preuve dans leur propre domaine d’expertise et qui leur a permis de remporter un prix aussilement presapptigieux éga’s aux’ domain en dehors de leur domaine d ‘competenza?“, écrit-il.

Il premio Nobel per l’economia nel 1976, Milton Friedman, avait lui aussi évoqué cette maladie en son temps. “On m’a moi-même demandé mon avis sur tout, depuis le remède au rhume jusqu’à la valeur marchande d’une lettre signée par John F. Kennedy. Inutile dire que l’attenzione [que suscite l’obtention d’un prix Nobel] est flatteuse, mais aussi corruzione”, avait-il expliqué. “D’une manière ou d’une autre, nous avons cruellement besoin d’un antidote à la fois contre l’attention exagérée accordée à un lauréat du prix Nobel dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence et contre l’ésuré que chacun de nous risque d’acquérir”. Selon lui, l’antidote évident pour contrecarrer cela était la concurrence, en créant de nombreux autres prix.

Paranormale, razzismo e autismo

Sur Internet, des listes circulent dans lesquels sont régulièrement nommés plusieurs chercheurs, ainsi que les raisons pour lesquelles leur a été attribuée la “maladie du Nobel”. Des dizaines de noms qui viennent s’ajouter à celui du professeur Montagnier, aux théories anti-vaccin.

L’un des cas les plus célèbres est celui de Linus Pauling. Il premio Nobel de chimie nel 1954 per i suoi travaux sur les liaisons chimiques, puis celui de la paix nel 1962 per le campagne di protesta contro i nucléaires. Dans les années 1970, l’américain se lance dans des recherches très controversées sur les bienfaits de la vitamin C et de la médecine “orthomoléculaire”, supposée rétablir l’équiliber du corps grâce aux suppléments Nutritionnels. Le chercheur est persuadé que la vitamina C permet de prévenir le rhume, mais aussi de guerrir le cancer. Il publie plusieurs études à ce sujet, considérées par le reste de la communauté scientifique comme bâclées et non il sera démontré, quelques années plus tard, qu’il se trompait.

D’autres exemples sont souvent cités, comme la théorie sur l’autisme de Nikolaas Tinbergen (Prix Nobel de Médecine ou de Physiologie en 1973), pour qui l’autisme est causé par le manque d’affection maternelle, Mulli encore Kre prix Nobel de Chimie en 1993), pour qui le réchauffement climatique n’est pas dû à l’Homme. D’autres croyances implica il razzismo et le créationnisme, il mémoire de l’eau, l’astrologie o encore l’existence d’extraterrestres sur Terre.

La “maladie du Nobel” tient cependant plus du trait d’esprit que d’une véritable maladie. Le phénomène reste toutefois intéressant, rappelant qu’être une autorité dans un domaine ne significa pas nécessairement qu’on le soit dans un autre domaine. Espérons que la maladie du Nobel n’atteigne pas le stade épidémique.