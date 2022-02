Les personnes sujetes au rhume des foins connaissent bien cette classe de médicaments : les antistaminici, qui agissent en empêchant la libération de l’histamine, sostanza responsabile delle reazioni allergiche. Ces derniers ont récemment fait l’objet d’un rapport de cas, en lien avec des pazienti ateints d’un « COVID lungo ». L’étude rédigée par des chercheurs de l’Université de California indique que deux personnes ont vu leurs symptômes presque complètement soulages en prenant quotidiennement des antihistaminiques en vente libre cori. Une piste pour soulager les personnes qui souffrent des symptômes prolongés du COVID-19, non sans impact sur leur quotidien.

Gli effetti del COVID-19 vont de symptômes légers à plusieurs semaines de maladie en passant par des affettis racconta qu’un brouillard cérébral, des douleurs articulaires et musculaires et une très grande fatica qui durent des mois après l’infection initiale. Oppure, il n’existe actuellement pas de traitement standard pour ces séquelles post-aiguës du SARS-CoV-2, hormis la gestion des symptômes en eux-mêmes. «Les Patients souhaitent plus que tout pouvoir travailler et faire les activités les plus élémentaires auxquelles ils étaient habitués avant de tomber malades avec un long COVID. Ils recherchent désespérément quelque ha scelto pour les aiutante à se remettre sur pied. », explique le Pr Melissa Pinto.

Moins de fatica et une cognition ameliorée rapidement

Le rapport de cas publié dans «The Journal for Nurse Practitioners» décrit deux femmes d'âge moyen actives et en bonne santé atteintes de sintomi prolungati del COVID-19 qui ont découvert par hasard que la price d'antihistaminiques a entraîné une amélioration considerevole de ces derniers, maintenant maintenue pendant près d'une année. Chacune de ces personnes a souhaité prendre des antistaminici en vente libre pour traiter d'autres affetti: une allergie aux prodotti laitiers pour le premier cas tandis que l'autre était à court de ses médicaments habituels contre les allergies et a dû en changer. Ces améliorations ont notamment concerné leur cognition et leur fatica intensa.

le lunghi sintomi di COVID-19 de la première femme comprenaient égallement une intolérance à l’exercice, des douleurs thoraciques, des maux de tête, une éruption cutanée et des ecchimosi, tandis que la seconde faisait face à des douleurs é éruption é qué air’s in à cutaires an des lésions appélées « orteils COVID». L’antistaminico en question porte le nom de «difenidramina». Comme l’explique la revue Vidal à ce sujet, ces cas d’usage sont nombreux: mal des transports, rhinopharyngites aiguës (en association au paracétamol et pseudoéphédrine) piqûres d’insectes, prurito e orticaria. Su le trouve dans les gammes « Actifed rhume », « Butix » et « Nautamine ».

Un rétablissement de l’ordre de 90 à 95%

Dans le premier cas, la femme a commencé à prendre quotidiennement 50 milligrammes de difenidramina avant d’annoncer la nouvelle à son médecin, qui lui a prescrit un médicament différent pour saggier d’arriver à una dose qui maîtrisait ses symptômes. La paziente reçoit maintenant une ordonnance de pamoate d’idrossizina à 50 mg depuis plus de neuf mois et se sintomi ont preque disparu. De retour au travail à temps plein, elle aurait retrouvé 90% de ses capacités. Dans le second cas, la femme a pris cet antihistaminique en vente libre en remplacement de son traitement pris pendant des années pour gérer ses allergie saisonnières, più difficile à trouver.

Dès le lendemain matin, elle a remarqué que son brouillard cérébral et sa stanchezza intense s'étaient améliorés, c'est pourquoi elle a continué à en prendre quotidiennement avec d'autres médicaments contre les allergies: il paziente prend maintenant 25 mg di difenidramina le soir et 180 mg di fexofénadine et affermare le sein, sentir mieux al 95%. Ce n'est pas la première fois que de tels résultats sont évoqués puisque des études antérieures, dont celles publiées dans le « Journal of Investigative Medicin » et « Pulmonary Pharmacology & Therapeutics », ont éficeleenténé degli antistaminici dans le traitement des séquelles post-aigues du SARS-CoV-2.