Gleb Karakolov è l’ufficiale dell’intelligence disertato più anziano nella storia russa moderna. Ha catturato i media russi dell’opposizione con il “file center”.

Vicepresidente del servizio globale

di Maren Poison



Inserito il 04/10/2023 alle 18:01 Tempo di lettura: 2 minuti



IOÈ ora di rompere il silenzio. Gleb Karakulov ha lavorato per tredici anni nel servizio di sicurezza del presidente russo, prima di disertare alla fine del 2022 fuggendo con moglie e figlia a margine di un viaggio ufficiale. A Centro fileRacconta la sua esperienza al fianco di Vladimir Putin, vivendo “tagliato fuori dal mondo”, ed essendo stato amato. Per l’ex ufficiale, che invita i russi a opporsi “ad alta voce” all’invasione russa dell’Ucraina, Putin non è altro che un “criminale di guerra”. Centro file

È un media dell’opposizione russa in esilio a Londra finanziato dall’oppositore russo Mikhail Khodorkovsky. Martedì 4 aprile sono state pubblicate più di dieci ore di interviste in totale, dopo molte “revisioni e revisioni”. Ampiamente dettagliato da File Center.



