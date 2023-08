La Chiesa ortodossa russa non esita a prendere misure disciplinari, fino all’espulsione di sacerdoti russi che si battono per la pace in Ucraina.

Sotto le imponenti volte di un’antica chiesa ortodossa di Antalya, in Turchia, Yoann Koval, con una Bibbia in una mano e una candela nell’altra, guida la sua prima preghiera in terra straniera.

Per questo sacerdote russo, questa preghiera simbolica è diventata un simbolo della sua resistenza alle pressioni politiche della Chiesa ortodossa russa.

Lo scorso maggio, il tribunale ecclesiastico di Mosca ha espulso Ioan Koval per aver osato recitare una preghiera per la pace, sfidando la direttiva di pregare per la vittoria della Russia in Ucraina.

Mentre il presidente Vladimir Putin ha ordinato una parziale mobilitazione dei riservisti lo scorso settembre, il patriarca Kirill di Mosca ha invitato il clero a pregare per la vittoria. Tuttavia, Ioan Koval, sostenuto dalla sua coscienza, ha denunciato l’idea di “vittoria” come manipolazione propagandistica, sottolineando come la parola fosse usata per plasmare l’opinione dei credenti e del clero.

“Era contro la mia coscienza, e non potevo soccombere a questa pressione politica della piramide”, Primo confermato Koval.

La parola “vittoria” è stata sostituita dalla parola “pace”.

In una preghiera ripetuta, il 45enne Koval ha apportato una leggera modifica: ha sostituito la parola “vittoria” con “pace”. Tuttavia, questo atto apparentemente semplice ebbe conseguenze disastrose: il tribunale ecclesiastico lo privò del rango di sacerdote, costringendolo all’esilio in Turchia, dove trovò rifugio.

I venti del cambiamento hanno soffiato a giugno, quando il Patriarcato di Costantinopoli ha deciso che le azioni di Ioan Koval erano state motivate da una profonda convinzione di pace, revocando così il suo consenso e ripristinando il suo status di santo sacerdote.

“Non ho fatto niente di male”

L’influenza del patriarca Kirill travalica i confini nazionali, influenzando anche i sacerdoti all’estero.

A febbraio, il sacerdote Andrei Kordushkin, che prestava servizio a Madrid, è stato sospeso per tre mesi per aver espresso posizioni contro la guerra.

A. ha sottolineato. Kurdushkin sottolinea che questa repressione è andata oltre i principi fondamentali e ha spiegato l’uso del diritto canonico come strumento di repressione politica.

pressioni della Chiesa ortodossa russa

Dall’inizio del conflitto in Ucraina, alcuni sacerdoti ortodossi si sono espressi contro l’invasione russa e hanno pregato per la pace.

Tuttavia, la stragrande maggioranza è rimasta in silenzio, temendo possibili ripercussioni da parte delle autorità ecclesiastiche e statali. Degli oltre 40.000 sacerdoti della Chiesa ortodossa russa, solo 300 sacerdoti hanno osato firmare un’enciclica che chiedeva la pace in Ucraina.

Natalia Vasilevich, coordinatrice del gruppo per i diritti umani Cristiani contro la guerra, ha sottolineato l’importanza cruciale di ogni voce che si levi contro la guerra.

Dall’inizio della guerra, il team di Vasilievich ha documentato almeno 30 casi in cui sacerdoti ortodossi hanno subito pressioni da parte delle autorità religiose o dello Stato.

La Chiesa ortodossa russa giustifica le punizioni inflitte ai sacerdoti contrari alla guerra accusandoli di intromettersi nella politica. Questa logica è stata criticata da molti difensori dei diritti umani, i quali ritengono che la pace e la misericordia siano valori insiti nella fede cristiana.