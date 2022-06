La guerra in Ucraina porterà a una ripresa del consumo di carbone?

governo tedesco annunciato sabato Useranno più centrali elettriche a carbone per produrre elettricità. L’obiettivo è garantire l’approvvigionamento energetico, minacciato dalla crisi del gas emersa dopo la guerra in Ucraina. In vista del prossimo inverno. Altri paesi stanno seguendo un percorso che considerano realistico, anche a costo di rendere più distanti gli obiettivi climatici.

L’annuncio tedesco è stato una sorpresa, poiché questo paese faceva affidamento su centrali elettriche a gas per compensare la chiusura (prevista nel 2011) di tutte le centrali nucleari entro la fine del 2022 al più tardi. Certo, quando il governo tedesco ha annunciato di voler eliminare gradualmente il carbone entro il 2030, ha indicato che le restanti centrali a carbone dovrebbero essere utilizzate solo come ultima risorsa. Per la sua energia, la Germania dipende dal gas russo. Gazprom ha recentemente ridotto i flussi di gas instradati attraverso i gasdotti Nord Stream 1: ora sono solo il 40% del loro livello abituale. Tuttavia, allo stesso tempo, La Germania sostiene di mantenere il suo obiettivo di eliminazione definitiva del carbone nel 2030.

CITEPA (Centro tecnico di riferimento per l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici) hanno fissato Nel 2019 dodici paesi europei hanno deciso di eliminare gradualmente le centrali a carbone entro il 2030 (Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Portogallo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Grecia, Austria, Slovacchia, Ungheria). Ma nei giorni scorsi, di fronte alla crisi del gas russa, oltre alla Germania, Austriaessi OlandaBulgaria, Italia e Regno Unito prevedono di utilizzare più carbone nei prossimi mesi. A questi paesi vanno aggiunti la Polonia e la Repubblica Ceca. Ora ci saranno 22 di questi paesi. E infatti nel 2021, La produzione e il consumo di carbone erano in aumento.