Nel febbraio 2022, l’invasione russa dell’Ucraina ha messo in imbarazzo i principali movimenti di estrema destra in Europa, che oscillavano tra la fedeltà ideologica a Vladimir Putin e la solidarietà con Kiev, pur sottolineando a loro avviso la responsabilità dell’Occidente nel conflitto.

Giovedì, alla vigilia dell’anniversario dello scoppio della guerra, il presidente dell’Assemblea nazionale Jordan Bardella ha ammesso, sul quotidiano Al-Rai, una “ingenuità collettiva riguardo alla volontà espansionistica di Vladimir Putin”.

Due settimane prima, contro il parere di altri parlamentari del Partito nazionale, gli eurodeputati erano in sella a una mezza bicicletta a Bruxelles per salutare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Assente alla sessione Thierry Mariani, membro del Parlamento europeo, che è uno dei funzionari eletti russi più popolari in Francia.

Un anno fa su Kiev venivano lanciati i primi missili: i tre possibili scenari per la continuazione della guerra in Ucraina

Marine Le Pen si è sorpresa la scorsa settimana partecipando a una cena organizzata dalla presidente dell’Assemblea nazionale Yael Braun-Bivet in occasione della visita del suo omologo ucraino a Parigi.

Il partito di estrema destra francese ha iniziato una svolta? Per molto tempo la signora Le Pen non ha nascosto il suo interesse per Vladimir Putin, che l’ha ricevuta al Cremlino nel 2017, un mese dopo che il candidato alla presidenza francese aveva riconosciuto senza riserve i referendum che approvavano l’invasione russa della Crimea e condannato le sanzioni europee. .

Inoltre è ancora in fase di restituzione di un prestito di nove milioni di euro a un creditore russo legato ad ex soldati.

Ma l’attacco di Mosca a Kiev ha gradualmente costretto il partito francese di estrema destra a denunciare le sue precedenti amicizie.

E nel caso in cui riconoscesse “l’aggressione” di Putin, la scorsa primavera la candidata Le Pen ha contestato le sanzioni imposte dall’Unione Europea, tanto quanto ha raddoppiato le sue critiche alla Nato.

L’ammiraglio Michael Hoffmann: “Entrambe le parti si stanno preparando ad attaccare”

Cantor “per una soluzione diplomatica al conflitto”, la Le Pen ha costantemente criticato la consegna di armi francesi alle forze ucraine, in particolare i fucili Caesar. Forniture di armi che Jordan Bardella nel suo insieme non può più discutere.

All’inizio di dicembre, il Fronte nazionale si è nuovamente astenuto dal voto su una risoluzione dell’Assemblea nazionale che affermava “il massimo sostegno a Cave”.

scommessa perdente

In sostanza, i libici non hanno davvero cambiato idea sul conflitto ucraino e sulla sua risoluzione: “L’obiettivo di un contrappeso come la Francia, di solito, è la pace: l’Ucraina non deve essere sacrificata ma non può decidere tutto”. scivola il vice RN, secondo lui: “Se vince l’Ucraina, significa che la NATO è entrata in guerra, e quindi è una guerra mondiale”.

Ma se la “Guerra dei cent’anni”, con cui i puritani confrontano la situazione attuale, non li soddisfa di più, ora è il momento di apprezzare la questione.

Contro la Russia, il PTB non vuole che l’Occidente vinca la guerra

“La gente si sta stancando…”, nota Renaud Labaye, segretario generale del gruppo RN all’Assemblea nazionale e vicino a Marine Le Pen.

Se quest’ultimo “è andato alla ribalta quando lo stesso Emmanuel Macron ha mostrato un po’ di guerrafondaia, allora non siamo arrivati ​​a un punto in cui meriti di porre fine al presidente della Repubblica”.

Gli strateghi del Raduno Nazionale hanno anche scoperto che la loro scommessa di un anno fa sulla sfiducia dell’opinione pubblica nei confronti degli aiuti francesi all’Ucraina si era rivelata perdente.

Secondo un sondaggio Ipsos pubblicato martedì, il 56% dei francesi “ha continuato il sostegno della Francia all’Ucraina fino a quando tutte le forze russe non si saranno ritirate dal territorio rivendicato dall’Ucraina” (23% contro), sostegno che scende al 42% tra il Fronte Nazionale. solidale, ma è superiore al 39% di chi si oppone.

Cambiando posizione, il partito di estrema destra vuole soprattutto evitare di insultare il futuro: “Zelensky rimarrà l’interlocutore della Francia nei prossimi anni”, ha spiegato mercoledì Jordan Bardella, proiettandosi nel dopo. Emanuele Macron.

“Resistenza 45”, si è scagliato il portavoce del governo Olivier Ferrand: “Quando vedono che il loro elettorato si è completamente allontanato dal campo russo, ci giocano + un errore collettivo +”.