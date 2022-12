Batterie domestiche: bonus nelle Fiandre ma non in Vallonia e Bruxelles, ancora redditizie?

Dal 2019 fino al 31 marzo 2023, i residenti della regione fiamminga hanno diritto a un bonus per l’installazione delle batterie domestiche. Questi consentono di immagazzinare l’energia prodotta dai pannelli solari quando non viene consumata. L’energia immagazzinata può quindi essere utilizzata, ad esempio la sera. Ma mentre queste batterie sono ancora molto costose oggi, non ci sono premi in Vallonia e Bruxelles.

Tuttavia, l’acquisto di batterie locali può essere molto vantaggioso di fronte all’aumento dei prezzi dell’elettricità e garantire l’indipendenza dei cittadini per quanto riguarda la produzione di energia.

Bonus: fino al 40% dell’importo totale dell’acquisto

Il costo di una batteria domestica è di circa 8.000 euro con una capacità di 10 kWh. Un bonus per l’acquisto di batterie locali è stato introdotto dalle Fiandre nel 2019. L’importo di questo bonus è attualmente fino a 225 euro al kWh Per batterie domestiche con una capacità fino a 4 kWh. Da 4 a 6 kWh i cittadini ricevono 187,5 euro in più per kWh. Dopo 6 kWh questo bonus è di € 150 per kWh, fino a un massimo di 9 kWh. L’importo della rata non può superare un importo totale di 1725 EUR o il 40% della fattura.

Questo sistema terminerà il 31 marzo per far posto a una nuova compensazione finanziaria: il ministro fiammingo dell’Energia, Sahel Demir (N-VA), ha infatti annunciato di voler raddoppiare i premi per l’installazione di uno scaldabagno termodinamico. Intanto il successo delle batterie domestiche è all’ordine del giorno nel nord del Paese: intorno al 2021 18.000 file Offerto per questo premio e altro ancora 23.000 domande nel 2022.

Bonus in Vallonia e Bruxelles: vantaggioso?

In Vallonia come a Bruxelles, al momento non ci sono ricompense. Se i cittadini valloni proprietari di pannelli fotovoltaici possono ancora beneficiare di un contatore a ritroso, i giorni di questo meccanismo di compensazione sono contati. Nel 2024 nessuna nuova installazione potrà usufruirne. Solo le case valloni che avevano pannelli solari prima del 1 gennaio 2024 potranno ancora beneficiarne fino al 2030. Le batterie domestiche possono diventare molto utili per mantenere l’autonomia di produzione, senza passare dalla rete.

A Bruxelles, come nelle Fiandre, c’è una tariffa di immissione (questa tariffa speciale che i fornitori pagano per l’elettricità immessa nella rete). Quindi le batterie domestiche possono davvero essere interessanti per risparmiare denaro.

Tuttavia, senza creare un bonus come nelle Fiandre, l’alto costo delle batterie sarebbe difficilmente ammortizzabile. Attualmente, le batterie sono raramente redditizie come prima 8 anni di utilizzo. Hanno 15 anni. E questo problema di smorzamento potrebbe non essere risolto rapidamente: “Da gennaio 2024 saranno redditizi 6-7 anni per le batterie piccole e in alternativa 5-6 anni per le batterie grandi”solleva Matthew Veddar, che gestisce l’installatore di batterie domestiche e pannelli fotovoltaici Noveway. “Con un bonus, abbiamo calcolato che potremmo aspettarci una redditività dopo 3 anni per queste batterie di grandi dimensioni, ad esempio.”.

Un modo per evitare di sovraccaricare la rete

Se oggi le batterie domestiche sono ancora poco redditizie, hanno comunque un importante vantaggio: quello di evitare di sovraccaricare la rete. Jerry Cosin vive nella provincia del Lussemburgo a Tinville. Nella sua strada non contiamo più il numero di pannelli solari installati. Il risultato: l’inverter capta e l’energia prodotta non può più essere utilizzata. “Se scegli di installare una batteria locale, è per motivi ambientali e anche perché è un sistema interessante per ridurre i picchi di consumo. Se più case avessero una batteria, la rete non sarebbe sovraccaricaEd è improbabile che il problema della saturazione della rete migliori nel corso degli anni: “Il sistema di ricompensa alleggerirà la rete, che sarà saturata molto rapidamente”.Mathieu Vidar conferma. “cÈ già in parte e aumenterà..

Non una soluzione rapida

Tuttavia, mentre le batterie domestiche possono prevenire le sovratensioni, non sono una soluzione miracolosa per ottenere l’indipendenza energetica. Le batterie domestiche non possono trattenere l’energia che hanno immagazzinato per più di due giorni.

Ciò significa che in inverno, quando i pannelli solari non producono abbastanza, questo stoccaggio diventa molto difficile. Le batterie possono aumentare l’autoconsumo dal 30 al 55%.afferma Mathieu Vidar. “C’è ancora un 45% in cui non c’è una soluzione a batteria. Ci sono mezzi alternativi come riscaldare l’acqua nei periodi di sovrapproduzione. Ma secondo me, tra estate e inverno, non c’è una soluzione tecnica nei prossimi 5-10 anni .”.