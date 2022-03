Formula 1 | Red Bull: Horner perçoit ‘moins d’animosité’ face à Ferrari

Christian Horner, il direttore della Red Bull, n’a pas bodé son plaisir devant la lutte tra Max Verstappen e Charles Leclerc a Djeddah, mais in Bahreïn. Le Britannique nota que les deux pilotes s’affrontent grâce à des monoplaces bien plus intéressantes en matière de spettacolo.

“Vous voyez deux jeunes pilotes fantastiques qui ont couru l’un contre l’autre depuis l’époque ou ils avaient 10 ou 11 ans s’affronter dans deux voitures de Formule 1 très compétitives” un déclaré Horner.

“Ces deux premières course ont été phénoménales. Vous pouvez voir qu’il ya un respect entre eux deux et que ces voitures semblent être plus facils à suivre et à piloter. L’aperçu des deux premiterés vment course.”

Après une lutte intense contre Mercedes F1 en 2021, Red Bull affronte pour le moment Ferrari, et Horner est satisfait de se mesurer à la Scuderia. Il voit moins d’animosité que face à Mercedes, mais compte sur cette dernière pour rapidement rebondir.

“Courir contre Ferrari est toujours légèrement différent. C’est une équipe qui existe depuis très longtemps en Formule 1 et il n’y a peut-être pas les animosités qui ont grandi avec nos autres rivaux.”

“C’est une grande équipe, ils ont de grands pilotes. Mercedes va bientôt rebondir, je n’ai aucun doute la-dessus. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et continuer à évoluer et à développer.” cette voiture

Mercedes se maintient pour le moment en deuxième place devant Red Bull, mais Horner sait que c’est Ferrari qui est l’objectif principal : “C’est génial qu’il y ait une autre équipe impliquée dans la course en tête du peloton. Mercedes a des hardés. Je n’ai aucun sentiment sur leur compétitivité.”

“Évidemment, je suis concentré sur notre compétitivité dans ce qui est une lutte très intense avec Ferrari en ce moment. Je n’ai aucun doute qu’à un moment donné, Mercedes se joindra à cette bataille, mais je me concentre beau Equipe. “

“Quand Mercedes aura résolu ses problèmes, ils seront là, donc il y aura potentiellement six pilots qui seront en lice chaque week-end. Pour les fans, ça va être fantastique.”