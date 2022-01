Washington ha messo in allerta 8.500 soldati

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha annunciato che gli Stati Uniti hanno messo in allerta fino a 8.500 soldati che potrebbero essere schierati tra le forze della NATO in caso di invasione russa dell’Ucraina.

Ha detto: “Il numero di forze che il ministro (della Difesa) ha posto in massima allerta è di 8.500 soldati”, sottolineando che “al momento non è stata presa alcuna decisione in merito al dispiegamento di forze al di fuori degli Stati Uniti”.

Il portavoce ha spiegato che l’alto livello di allerta aiuta a preparare le forze a prepararsi a partire entro cinque giorni invece che dieci giorni.

Queste forze interverranno a sostegno della Forza di reazione rapida della NATO, che ha una forza di 40.000 soldati.

John Kirby ha sottolineato che questa forza di risposta “non è stata attivata, e spetta alla Nato farlo”.

“Non li pubblichiamo ora, né diciamo che la diplomazia è morta”, ha ribadito, mentre i negoziati tra Russia e Stati Uniti continuano a disinnescare la crisi.

Ma ha aggiunto: “È molto chiaro che i russi attualmente non hanno intenzione di avviare una riduzione dell’escalation”.