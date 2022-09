La fine della leggenda: Roger Federer annuncia il suo ritiro dopo la Laver Cup

La leggenda dello sport appunta la racchetta. Roger Federer, l’uomo con venti titoli del Grande Slam, ha annunciato giovedì su Twitter che concluderà la sua carriera al termine della Laver Cup, che giocherà dal 23 al 25 settembre a Londra.

All’età di 41 anni, lo svizzero Distinguere la storia dello sportInsieme ai suoi grandi rivali Rafael Nadal e Novak Djokovic.

“Ho avuto molti infortuni negli ultimi tre anni e ho lavorato duramente per essere di nuovo competitivo. Ma conosco il mio fisico. Ho 41 anni e ho giocato più di 1.500 partite in 24 anni. Il tennis mi ha dato più di Avrei potuto sperare. È ora di chiudere la mia carriera internazionale. La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo professionistico. Continuerò a giocare a tennis ma non al Grande Slam o al Tour. Mi mancherà ma mi sento una delle persone più fortunate nel mondo (…). Ringrazio mia moglie Mirka e i miei quattro figli. Senza dimenticare i miei genitori, i miei cari e mia sorella, senza la quale nulla sarebbe stato possibile. Ringrazio tutti i miei ex allenatori, così come la mia squadra attualeha detto il Basilea, che ha avuto anche un’idea per tutti i suoi avversari, così come per i suoi numerosi fan che lo hanno sostenuto negli ultimi 24 anni.

prima della chiusura. “Ti amo e non ti lascerò mai.