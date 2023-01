Ecco perché l’ha rotto oggi

Le sue vincite risalgono al 1997. Da quella data, John ha comprato molte cose costose. che lavorava come guardiano in un ospedale, viveva con i suoi genitori in un alloggio a basso affitto e guadagnava solo 150 sterline a settimana a quel tempo, spendendo senza contare.

Una delle prime cose che John ha fatto è stato investire 4 milioni di sterline nella sua squadra di calcio scozzese preferita, il Livingston. Ma questo club è stato messo sotto gestione. Poi ha investito 140.000 sterline per comprare una Ferrari Modena Spyder, mezzo milione per una casa di lusso a Maiorca, e 1,3 milioni per una casa enorme a Porthwell, South Lanarkshire, come ha spiegato il Daily Star.

Nel giro di 10 anni, a causa del suo primo investimento… si ritrovò al verde. Secondo lui, questa è stata colpa del suo ex partner Dominic Keane, che lo ha convinto a investire in Livingston. Successivamente, John ha deciso di fargli causa, ma ha perso. “So che agli occhi della legge nessuno è da incolpare per la perdita dei miei soldi… ma so a chi dare la colpa. Ho dato i miei soldi a Dominic Keane e ora me ne vado senza niente. Se non avessi mai incontrandolo sarei ancora seduto con circa 5 milioni di sterline in banca e sarei abbastanza felice da godermi la bella vita. Avevo Ferrari, vestiti eleganti, vacanze fantastiche, avevo tutto ciò che sognavo e altro ancora. Ora mi preoccupo per come pagare la spesa. Tutte le macchine sono andate, le vacanze sono ricordi – è tutto finito con quelli La telefonata è del mio amico “, ha detto.