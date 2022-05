La figlia di Florent Bagni omaggia il padre con una bella foto di lui che tiene in mano una canna da zucchero e guarda al futuro (foto)

questo martedì, Fiorentino Bagni Aggiornato su Instagram. Con il suo viso molto caratteristico, il 60enne ha annunciato che il suo trattamento per il cancro ai polmoni stava funzionando come un orologio e che un tumore delle dimensioni di un kiwi si era trasformato in una nocciola. ” Ho cambiato un po’ il mio look, necessariamente un po’ perché è il trattamento che vuole lui, ma va bene così, mi ci abituerò e passerà ‘” ha annunciato l’allenatore di “The Voice: The Most Beautiful Voice”, che farà un forte ritorno in diretta in TV sabato, su TF1. Mi è rimasta solo una chemio, posso dirti che sto andando molto bene.

»







Ma prima di tornare sui set di TF1 e continuare la sua chemioterapia, Florent decide di ricaricare le batterie con la sua famiglia, a Mont-Saint-Michel, come dimostra una bellissima foto condivisa sull’account Instagram della figlia Elle Bagni. Un’immagine su cui è scritto semplicemente “The Chief”, in cui ritroviamo l’interprete “My Freedom of Thinking” con un bastone, e il suo sguardo è rivolto all’orizzonte mentre l’uccello vola.

Uno scatto poetico e positivo che attira naturalmente il pubblico. “Grazie per aver condiviso con noi questi momenti familiari”, “Amiamo così tanto tuo padre che ci fa sognare le sue canzoni”, “È un uomo fortunato e un padre ben circondato”, Possiamo leggere nei commenti.