La discoteca Le Lido di Parigi chiude i battenti

Creato nel 1946 dalla famiglia Clérico e noto soprattutto per la loro house band, le “Bluebell Girls”, ballerine piumate dalle gambe infinite e una gravidanza prepotente, il Lido ha sofferto quanto l’intero settore, della chiusura legata all’emergenza sanitaria: un crollo delle vendite di cabaret e sale da musica dell’80% % anno 2020.

Il nuovo progetto al Lido mira a “dare a questa sala parigina il suo pieno posto nella cerimonia della scena creativa francese, nazionale e internazionale (…) grazie a una nuova e ambiziosa linea artistica”, annuncia la direzione in un comunicato.

Ha aggiunto che è stato pianificato un piano di tutela del lavoro che prevede “l’abolizione di 157 posti di lavoro a tempo indeterminato” su 184 “principalmente all’interno di stanze e servizi tecnici”, accompagnato da “misure di riclassificazione e riqualificazione” dei dipendenti.

Una fonte sindacale ha confermato all’Afp che si trattava di “una sessantina di persone” dell'”altopiano artistico”, con la maggioranza dei dipendenti della discoteca Champs-Élysées, che lo scorso anno ha festeggiato il suo 75esimo anniversario, avvicinandosi al pensionamento.

Questo progetto “sarà realizzato d’intesa e di concerto con le parti sociali, non ci sarà tempesta”, ha assicurato all’Afp questo sindacalista, concludendo che “la rassegna Lido è finita”.

A dicembre 2021, il colosso alberghiero francese Accor, alla guida di 5.300 hotel in 110 paesi, ha acquistato per anni il cabaret in perdita dal gruppo di ristoranti Sodexo, proprietario dal 2006.

80 milioni di euro di perdite.

La sua direzione ha dichiarato giovedì che quest’ultimo non è riuscito a rilanciare il luogo le cui perdite cumulative sono state di 80 milioni di euro nell’ultimo decennio.

“E’ l’emblema del luogo di Parigi che sta scomparendo, un po’ dell’immagine della Francia nel mondo”, ha commentato all’Afp, uno specialista degli spettacoli della capitale che non ha voluto essere nominato. .

Il Lido ora creerà spettacoli originali sotto la direzione di Jean-Luc Choplin, ex direttore del Théâtre du Châtelet, che è stato anche il programmatore de La Seine Musicale, secondo fonti concordanti. La sua direzione ha confermato giovedì che avrebbe fornito “investimenti significativi nella ristrutturazione delle strutture”.

Nel 2015, l’istituzione ha iniziato la sua trasformazione aggiornando la sua rassegna sotto la guida del regista belga Franco Dragone, che ha lavorato per il Cirque du Soleil e ha messo in scena spettacoli straordinari, tra cui lo spettacolo di Celine Dion a Las Vegas.

Tuttavia, questo rilancio non ha ottenuto il successo sperato.

All’inizio di dicembre 2021, Sodexo ha annunciato che stava vendendo il cabaret, il suo Sodexo Live! che non “si adatta più alla sua strategia di crescita”.

Quindi il gruppo ha chiarito che voleva rifocalizzare Sodexo Live! Nel campo della ristorazione e dei servizi sviluppato con i marchi Lenôtre, Bateaux Parisiens, Batobus e Yachts de Paris.

Il ramo delle attività tecniche del sindacato FO sarà “vigile a tutela degli interessi dei dipendenti”, come riferisce il sindacato di maggioranza del Lido in un comunicato inviato all’Afp. “Vorremmo fornire supporto materiale e psicologico da parte del Gruppo Accor e riclassificare il maggior numero possibile di dipendenti”.