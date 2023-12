La famiglia reale accompagna il re di Svezia alla cerimonia del Premio Nobel 2023

Come ogni anno, il 10 dicembre, il re Carlo XVI Gustavo di Svezia ha avuto il compito di assegnare i Premi Nobel a vari vincitori nominati dalle Accademie svedesi. Il Re di Svezia ha consegnato i Premi Nobel per la Letteratura, la Chimica, la Fisiologia o la Medicina e Fisica sul palco della Sala dei Concerti di Stoccolma, alla presenza di membri della famiglia reale.

Il re Carlo XVI Gustavo circondato dalla sua famiglia per la consegna dei Premi Nobel

Alfred Nobel, l’inventore della dinamite, morì il 10 dicembre 1896. Nel 1901, nell’anniversario della sua morte, furono assegnati per la prima volta i premi che portano il suo nome. I destinatari sono individui o gruppi riconosciuti per il loro contributo all’umanità nel loro campo. Il premio diplomatico, noto come Premio Nobel per la Pace, viene assegnato a Oslo, in Norvegia, mentre gli altri premi vengono assegnati in Svezia.

La cerimonia di consegna del Premio Nobel 2023 alla Sala dei Concerti di Stoccolma, alla presenza della famiglia reale svedese, il 10 dicembre 2023 (Foto: David Nivière/ABACAPRESS.COM)

Il 10 dicembre 2023, il re Carlo XVI Gustavo di Svezia, 77 anni, è stato invitato ancora una volta a consegnare i Premi Nobel ai vari vincitori, durante una cerimonia organizzata presso la Sala dei Concerti di Stoccolma. La regina Silvia, 79 anni, era accompagnata dal marito, dai figli e dai suoceri.

La coppia reale svedese e gli eredi sul palco durante la cerimonia. Il re Carlo XVI Gustavo consegna personalmente i premi Nobel (Foto: Stella Pictures/ABACAPRESS.COM)

La principessa ereditaria Vittoria, 46 anni, era la maggiore della coppia reale, accompagnata dal marito, il principe Daniele, 50 anni. Il principe Carlo Filippo, 44 ​​anni, secondo figlio della coppia reale, era accompagnato dalla moglie, la principessa Sofia, 39 anni. La principessa Madeleine, la terzogenita della coppia reale, non era presente. Vive in Florida con la sua famiglia e tornerà molto presto in Svezia per le vacanze. Infine, era presente anche la principessa Cristina, 80 anni, una delle quattro sorelle del re di Svezia.

La regina Silvia indossa un abito rosa e la corona a nove punte della regina Sophie. La principessa ereditaria Vittoria indossa un abito viola che si abbina alle pietre di ametista della tiara dell’imperatrice Giuseppina (Foto: Stella Pictures/ABACAPRESS.COM)

Presentazione dei Premi Nobel per la chimica, la fisica, la medicina, la letteratura e l’economia alla Sala dei Concerti di Stoccolma

La coppia reale e la coppia di eredi sono invitati ad assistere alla cerimonia – e a partecipare per il re – dal palco della Maison des Concerts. Il resto della famiglia reale è seduto nella stanza. Durante la cerimonia, il re Carlo XVI Gustavo ha consegnato il Premio Nobel per la Chimica a Monje Boundy e Louis E. Bruce e Alexei Ekimov. Il Premio Nobel per la fisica è stato assegnato a Pierre Agostini, Anne Lhuillier e Ferenc Krausz. Il Premio Nobel per la Medicina va a Katalin Carrico e Drew Weissman. Il Premio Nobel per la letteratura per il 2023 è stato vinto dallo scrittore norvegese John Foss, mentre il Premio Nobel per l’economia è andato all’economista americana Claudia Goldin.

Qui, il re Carlo XVI Gustaf consegna il Premio Nobel per la fisica alla scienziata franco-svedese Anne Lhuillier (Foto: Stella Pictures/ABACAPRESS.COM)

I premi Nobel vengono assegnati dalla Fondazione Nobel, secondo la decisione delle varie istituzioni specializzate in ciascun campo. Il Premio per la Fisica e il Premio per la Chimica vengono assegnati dall’Accademia reale svedese delle scienze, il Premio per la letteratura viene assegnato dall’Accademia svedese e il famoso Istituto Karolinska assegna il Premio per la medicina. Il famoso Premio Nobel per la Pace è stato assegnato contemporaneamente a Oslo, in Norvegia, da un’apposita commissione formata dal Parlamento norvegese.

Dopo la cerimonia di premiazione, tutti i partecipanti sono invitati ad un grande banchetto organizzato dalla Fondazione Nobel nel municipio di Stoccolma. Partecipano anche i membri della famiglia reale, con i vincitori come cavalieri. Durante la cerimonia di premiazione e al banchetto, i membri della Famiglia Reale indossano tutte le loro decorazioni. I membri dell’Ordine dei Serafini indossano il nastro blu e anche i membri della famiglia reale indossano l’Ordine familiare del re Carlo XVI Gustaf. Il codice di abbigliamento prevede la cravatta bianca per gli uomini, l’abito formale e la corona per le donne.