La dissidente russa imprigionata Kara Murza è stata messa in isolamento

L'avvocato dell'avversario di Vladimir Putin, condannato a 25 anni di carcere, ha inviato una lettera in cui spiega che è stato rinchiuso in una cella speciale almeno fino al 26 maggio.

Il dissidente russo Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere, ha scritto di essere stato messo in isolamento per almeno quattro mesi, dopo che parenti e diverse cancellerie occidentali si sono preoccupate della sua situazione. Il suo avvocato, Maria Esmont, ha inviato una lettera di Kara Murza che è stata pubblicata martedì dai media Novaja GazetaIn esso indica di essere stato trasferito dalla colonia penale n. 6 di Omsk, in Siberia, ad un'altra colonia n. 7 nella stessa città. “Venerdì sono stato convocato senza preavviso in “commissione” per un altro “reato doloso”, poiché non mi sono fermato al segnale “Stop!”. (Nella sua cella, ndr) che non era intatto.ha scritto.

Tuttavia, verrà messo in una speciale cella di isolamento almeno fino al 26 maggio “Queste scadenze potrebbero cambiare.”Ha sottolineato che ciò è particolarmente vero se viene accusato di aver commesso nuove violazioni durante la detenzione. Il giorno prima, sua moglie, Evgenia Kara-Murza, che vive in esilio, era preoccupata per il suo trasferimento in “luogo sconosciuto”. I diplomatici tedeschi e britannici si preoccuparono quindi per il suo destino.

Pessime condizioni di salute

Lunedì il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha invitato la Russia a fornire assistenza “Urgentemente” Informazioni sulla posizione dell'avversario e aggiunta di programmi di riunione “Quasi” La moglie di quest'ultimo. Quelli vicini a Kara-Murza, che ha anche la cittadinanza britannica, sono preoccupati per la sua fragile salute, poiché l'avversario soffre di una condizione neurologica chiamata polineuropatia, causata da due tentativi di avvelenamento.

Nell'aprile 2023 è stato condannato per trasmissione “notizie false” Nell'esercito russo e mantenne i suoi rapporti con A “Organizzazione indesiderata” Dopo un processo svoltosi a porte chiuse. La sua condanna a 25 anni di carcere è una delle sentenze più dure emesse contro una figura di spicco dell'opposizione negli ultimi anni, nel mezzo della repressione in Russia dall'attacco all'Ucraina quasi due anni fa.