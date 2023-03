I 10 paesi più felici del mondo sono quasi tutti europei!

Gli effetti duraturi della pandemia di COVID-19, della guerra in Ucraina e dell’inflazione hanno reso il 2022 un anno di crisi globali. Ma secondo il Rapporto sulla felicità mondiale 2023, la volontà di felicità eranotevolmente resistente“.

Quest’anno, il rapporto misura la soddisfazione globale media come negli anni precedenti la pandemia. situazione La Finlandia è in testa per il sesto anno consecutivocon un punteggio di felicità molto più alto rispetto a tutti gli altri paesi.

Il rapporto si basa su sondaggi condotti in più di 150 paesi, sulla base di sei variabili chiave:

Reddito (PIL pro capite)

supporto sociale

aspettativa di vita

Libertà di fare scelte di vita individuali

Il vigneto

Mancanza di corruzione

La domanda più comune per misurare il benessere delle persone è:In generale, quanto sei soddisfatto della tua vita oggi?Per rispondere a questa domanda, le persone utilizzano una scala da 0 a 10 (0 = poco soddisfatto, 10 = molto soddisfatto).

I risultati del rapporto annuale si basano sempre sulle valutazioni in base all’età media degli ultimi tre anni.

Disuguaglianza della felicità: quali stati sono i più infelici?

C’è un grande divario tra i paesi più felici e quelli più infelici nell’elenco, con i paesi in cima alla lista raggruppati più strettamente rispetto ai paesi in fondo alla lista.

Per i primi dieci paesi, ad esempio, i punteggi nazionali presentano una differenza media inferiore a 0,7 punti. D’altra parte, negli ultimi dieci paesi, la differenza tra i punteggi è stata di 2,1 punti.

Afghanistan e Libano I due paesi rimangono i meno felici. In questi due stati, la valutazione della vita media è inferiore di oltre cinque punti (su una scala da 0 a 10) rispetto ai dieci paesi più felici.

Quali sono i paesi più felici nel 2023?

Come il Finlandiache è in testa alla classifica da sesto anno, la maggior parte dei primi dieci è rimasta invariata.

Uno degli altipiani più forti della classifica è IsraeleAl quarto posto, che ha guadagnato cinque posizioni rispetto allo scorso anno.

fuori dalla top ten, Austria e Australia occupano l’undicesima e la dodicesima posizioneseguito dal Canada, che ha perso due posizioni e si è ritrovato al 13° posto, mentre non è mai stato male come lo scorso anno (11°).

L’Irlanda è al 14° posto, seguita da Stati Uniti (15°), Germania (16°), Belgio (17°), Repubblica Ceca (18°), Regno Unito (19°) e Lituania (20°).

Anno dopo anno, i paesi più felici tendono ad essere gli stessi: 19 dei primi 20 quest’anno sono entrati nella lista anche l’anno scorso. ma c’è un’eccezione, Lituaniache è cresciuta costantemente negli ultimi sei anni, passando dal 52° posto nel 2017 al 20° di quest’anno.

La Francia è uscita dalla top 20 per ritrovarsi al 21° posto nel rapporto di quest’anno.

I 10 paesi più felici sono:

Finlandia Danimarca Islanda Islanda Olanda Svezia Norvegia Svizzera Lussemburgo Nuova Zelanda

Principali risultati del rapporto di quest’anno

“Il rapporto di quest’anno contiene molte informazioni interessantiSecondo Lara Aknin, coautrice del rapporto,Ma uno di questi, che trovo particolarmente incoraggiante, ha a che fare con i social network“.

Il rapporto aveva già registrato un’ondata globale di buona volontà nel 2020 e nel 2021, sulla scia della pandemia. Secondo i dati del 2022, il modello di gentilezza, generosità e altruismo verso gli altri era del 25% più comune rispetto a prima della pandemia.

Questo spirito benevolo è stato osservato anche in paesi come l’Ucraina e la Russia. Nel 2020 e nel 2021, questi due paesi hanno registrato un aumento complessivo della benevolenza. Tuttavia, nel 2022, la benevolenza è aumentata notevolmente in Ucraina, ma è diminuita in Russia.

Nonostante l’impatto devastante della guerra in Ucraina, i tassi di felicità sono rimasti più alti di quanto non fossero dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, cosa che secondo il rapporto può essere spiegata da “Attraverso un più forte senso di intenti comuni, benevolenza e fiducia nella leadership ucraina“.

“L’invasione russa ha reso l’Ucraina un paeseJean-Emmanuel de Neve, uno degli autori del rapporto osserva.

Come si misura la felicità?

Ogni anno diventano disponibili sempre più dati su come viene misurata la felicità, il che significa che “La felicità nazionale può ora diventare un obiettivo operativo per i governi”, afferma il rapporto, che è una delle pubblicazioni del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite.

“Il movimento della felicità mostra che il benessere non è un’idea “soft” o “sfocata”, ma piuttosto si concentra su aree essenziali: condizioni materiali, ricchezza mentale e fisica, virtù personali e civiltà.Jeffrey Sachs, condirettore del Wellness Program presso Scuola di economia di Londra e co-editore del rapporto.

“Dobbiamo trasformare questa saggezza in risultati pratici per portare più pace, prosperità, fiducia, civiltà ___ e sì felicità ___ nelle nostre società“.