La Corte Suprema degli Stati Uniti conferma temporaneamente il pieno accesso alla pillola abortiva

ILVenerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione di un tribunale di grado inferiore di preservare l’accesso alla pillola abortiva, un metodo di aborto comune negli Stati Uniti, per il momento.

La Corte Suprema ha affermato nella sua decisione che questa sospensione è valida fino a mercoledì prima della mezzanotte, al fine di consentire alle parti di presentare le loro memorie.

Il tempio del diritto americano è stato sequestrato d’urgenza dal governo Biden, che gli ha chiesto di agire prima che le restrizioni all’accesso a questa pillola, ordinate dalla Corte d’Appello, entrassero in vigore da venerdì sera a sabato.

La scorsa settimana, un giudice federale del Texas trattenuto da attivisti anti-aborto ha ritirato un’autorizzazione all’immissione in commercio per il mifepristone, una delle due pillole utilizzate per l’aborto farmacologico. Aveva previsto un ritardo di una settimana prima di attuare la sua decisione.