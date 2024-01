La compagnia di assicurazione sanitaria Humana avverte dell'impatto sui profitti del 2025 e del calo delle azioni – 25/01/2024 alle 14:25

((Traduzione automatica da Reuters, consultare il disclaimer https://bit.ly/rtrsauto))

(Aggiunge dettagli sui risultati ai paragrafi 5-8, commento degli analisti al paragrafo 9) Di Leroy Liu e Sriparna Roy

L’assicuratore Humana HUM.N ha dichiarato giovedì che un aumento “senza precedenti” dei costi medici che danneggerà i suoi profitti quest’anno metterà fuori portata il suo obiettivo di profitto per il 2025, facendo crollare le sue azioni del 15%.

I costi medici degli assicuratori sanitari sono stati elevati nel 2023 e sono aumentati ulteriormente nel quarto trimestre poiché le persone, soprattutto gli anziani, sono tornati in ospedale per procedure come le sostituzioni articolari che erano state ritardate durante la pandemia di COVID-19.

“Riteniamo che l’aumento dei costi medici per (Medicare Advantage) sia una dinamica del settore, non specifica di Humana, e possa persistere per un lungo periodo di tempo o, in alcuni casi, ripristinare la linea di base in modo permanente”, ha affermato Humana.

Le previsioni e i commenti di Humana hanno anche causato un calo delle azioni CVS di circa il 3%.

CVS.N, Cigna CI.N, Centene CNC.N e UnitedHealth UNH.N.

Le prospettive degli utili di Humana per il 2024 erano già inferiori dopo l’annuncio della scorsa settimana di una riduzione delle spese mediche quest’anno, con alcuni analisti che affermano che la compagnia assicurativa potrebbe non essere in grado di raggiungere il suo obiettivo per il 2025 di 37 dollari per azione.

Humana prevede ora utili compresi tra 22 e 26 dollari per azione nel 2025, ma ha affermato che finalizzerà le sue previsioni una volta finalizzate le offerte contrattuali per quest’anno. Gli analisti prevedono utili di 34,52 dollari per azione nel 2025.

Secondo Humana, la domanda di Medicare è aumentata nei mesi di novembre e dicembre tra i membri iscritti ai piani Medicare Advantage per anziani.

L’assicuratore ha aggiunto che, oltre alla domanda di servizi ospedalieri superiore al previsto, le persone hanno anche optato per più interventi ambulatoriali.

Le prospettive di Humana per il 2024 suggeriscono che la compagnia di assicurazione sanitaria ha valutato erroneamente i suoi contratti per quest’anno e non ha tenuto conto dei costi più elevati, ha affermato Julie Utterback, analista di Morningstar.

Humana prevede utili rettificati di circa 16 dollari per azione per il 2024, ben al di sotto delle aspettative degli analisti di 29,10 dollari per azione, secondo i dati LSEG.

La società, che fornisce principalmente assicurazioni garantite dal governo attraverso Medicare Advantage, ha visto il suo tasso di benefici medici aumentare al 90,7% nel quarto trimestre, al di sopra delle stime degli analisti dell’89,7%.