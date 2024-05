Scritto da Laila Musabeh | editore

Tuono a Koh Lanta, Cacciatori di immunità! In senso figurato, ma anche letteralmente. L’uragano, infatti, si sta avvicinando pericolosamente al campo degli avventurieri. È così che la produzione, per ovvi motivi di sicurezza, è costretta a intervenire, spingendo ad agire i tirocinanti Robinson ancora in gara.

L’uragano sconvolge Koh Lanta 2024! Gli avventurieri sono costretti a lasciare il campo, causando danni per miliardi di dollari. Il resto dopo l’annuncio Dal calcio d’inizio Koh Lanta, Cacciatori immunitariDennis Brugniart ha parlato dell’arrivo dell’uragano che ha sconvolto il gioco di TF1. Questo è avvenuto durante la trasmissione della quattordicesima puntata di martedì 21 maggio 2024. Il minimo che possiamo dire è che nel campo c’è il panico! La posizione degli avventurieri rimasti è in pericolo e sono costretti ad agire! “Stamattina hai lasciato il tuo accampamento con la tua borsa perché non tornerai. Un uragano si forma nell’Oceano Pacifico centrale e raggiunge le Filippine. Porterà inevitabilmente forti venti, forti piogge e mareggiate molto forti che renderanno molto difficile raggiungere il tuo accampamento.“, ha annunciato Dennis Bruniart dopo aver testato il comfort. Tutti sono delusi di dover lasciare quel poco di comfort che si sono creati. Ma per fortuna, una cabina li aspetta nel loro nuovo campo mentre il facilitatore dà loro la brace che permetterà loro di costruire la caserma dei pompieri più facilmente e rapidamente. READ Meghan e Harry: l'arrivo della loro star a New York non passa di lì Mentre i candidati scoprono la loro nuova isola, Denis Brugniart offre alcune spiegazioni agli spettatori. Lo sottolineaQuesto è un ciclone, che è il nome dato a un ciclone in Asia, chiamato Mawar E chi ce l’ha?Ha avuto origine nel cuore dell’Oceano Pacifico settentrionale e si sta spostando rapidamente verso ovest, preparandosi a raggiungere nei prossimi giorni le coste orientali delle Filippine“.e l’ospite principale di Ko Lanta Aggiunse in tono serio:Quindi sarebbe la penisola di Caramoan È vulnerabile ai forti venti e alle mareggiate distruttive.“ Il tifone Mawar, che ha devastato Koh Lanta, ha ucciso almeno una persona in Giappone Questo uragano, che si è verificato tra maggio e giugno, è conosciuto come uno degli uragani più intensi registrati nell’emisfero settentrionale durante questo periodo. Il ciclone Mawar è anche conosciuto come il ciclone tropicale più forte del mondo del 2023. Il danno totale causato da Mawar è stimato a 4,3 miliardi di dollari. Sfortunatamente, questo non è tutto. Già quasi 9.000 case sono state colpite da almeno un’interruzione di corrente Un morto e due dispersi Dovremmo pentircene in Giappone.

