Siamo fatti per vivere in coppia? La scienza risponde

Ahhh l’amour. Trova la mia altra metàe farne la nostra priorità. Vivi con lei i momenti più importanti della nostra vita. Lo amo più della ragione. In breve, trova un compagno di vita. Sulla carta, è sognante. In effetti, tutta una serie di piccole cose quotidiane può farci sentire così delusi che ci chiediamo persino, Siamo fatti per vivere in coppia? Bene, sappi che questo è ciò che la scienza ha esaminato.

Vivere insieme, una cosa per tutti… o no

La società vuole che finiamo la nostra vita insieme. A volte può renderci complicato non vivere una relazione coniugale. Tuttavia, la vita di coppia non è sempre fatta per tutti. In effetti, questo è ciò che ha detto il professore di chimica e editorialista Norman Foer. Secondo lui, determinare se gli esseri umani siano stati creati per vivere insieme è una domanda scientifica molto difficile a cui rispondere. A ragione, gli esseri umani sono soggetti a vari fattori che li influenzano comportamento verso la vita insieme. Gli apparenti processi chimici spiegano il fenomeno del fulmine. “ Esiste davvero e si chiama la passione dell’amore dice Normand Foer. innamorarsi, Cade sotto l’influenza delle quattro particelle del fulmine che poi prendono il sopravvento sul cervello. Tuttavia, queste molecole che ci fanno sperimentare quello che viene chiamato amore a prima vista, durano solo poco tempo (18 mesi). ” Da 18 mesi, le particelle di amore a prima vista sono sempre meno. […] Quattro anni dopo, è finita dice il farmacista.

Alla fine di questo periodo, una persona decide se può o meno vivere insieme. ” È una patologia riconosciuta. Persone che hanno una dipendenza da amore a prima vista rivela il mondo. Perché ? Dopo il periodo dell’amore a prima vista, che può durare fino a quattro anni, subentra una nuova molecola: l’ossitocina, ovvero l’ormone dell’attaccamento, che è Potente miorilassante. Quindi alcune persone lo sperimentano come mancanza di passione Quindi trova un nuovo partner per rivivere l’amore del folle amore a prima vista.