La Barre Des Tâches Ne Répond Pas, Ne Se Charge Pas, Est Gelée Ou Ne Fonctionne Pas Sous Windows 11/10

Parfois, les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes intermittents avec Sistema di interfaccia utente Windows Compositori. De tels problèmes peuvent donner une mauvaise expérience utilisateur. L’un de ces éléments d’interface utilisateur è la barre des tâches. Si vous rencontrez également des problèmes ou votre La barra delle tasche di Windows 11/10 ne fonctionne pas correzione della figura, ne répond pas, ne peut pas être cliqué ou cese de fonctionner de manière aléatoire, cet article peut vous aiutante à dépanner et à résoudre le problème.

L’esistenza di più metodi per riparare une barre des tâches qui ne fonctionne pas. Nous allons énumérer les méthodes les plus efficacis.

La barre des tâches Windows ne répond pas, ne se charge pas, est gelée ou ne fonctionne pas

Si vous rencontrez des problèmes où votre barre des tâches Windows 11/10 ne fonctionne pas, ne répond pas ou se fige, ces suggestions ne manqueront pas de vous aiutante à résoudre le problème.

Fx barre des tâches qui ne répond pas dans Windows 11/10

1]Redémarrez l’Explorateur Windows

Il s’agit d’une solution simple qui peut vous aiutante à restaurer votre barre des tâches en état de fonctionnement. Si le problème avec la barre des tâches n’est pas si critique, cette méthode devrait faire le travail pour vous. Vous n’aurez pas besoin de jouer ou de manipolaer avec d’autres paramètres du système. Voci ce que vous devez faire :

1. Appuyez sur Tocca Windows + R Combinaison sur votre clavier pour lancer Corso rapido. accedere taskmgr.exe et appuyez sur Entrée pour ouvrir Gestionaire des tâches.

2. Manutentore, sous Processo onglet, faites défiler vers le bas et recherchez Windows Explorer a bas.

3. Selezionenez Windows Explorer e clicca su sur Redémarrage bouton dans le coin inférieur droit.

4. Prova a semplificare il processo dell’Explorateur Windows e il redémarrer dans un istante.

Vérifiez si cette metodo résout le problème pour vous.

2]Vérifiez les mauvais addons d’explorateur

Démarrez votre ordinateur Windows 11/10 en état de démarrage minimal et de localizzare il délinquant par il metodo d’essai et d’erreur. Peut-être qu’un module complémentaire de l’explorateur de fichiers interfère avec le bon fonctionnement d’explorer.exe. Si vous pouvez identificatore si, désactivez ou supprimez cet addon et voyez.

3]Ré-enregisterer la barre des tâches



Se il problema viene visualizzato in superficie, saggia un metodo per la risposta all’aiuto di Windows Powershell. Powershell è un’uscita in linea di comando per configurare i parametri del sistema e automatizzare le tacche di Windows.

Tout d’abord, créez un point de restauration système, può essere utilizzato per utilizzare Windows Powershell per risolvere i problemi della barra delle mani:

1. Appuyez sur Chiavi le finestre sur votre clavier et tapez powershell. Clic-droit Windows Powershell (applicazione di ufficio) et selezionenez Exécuter en tant qu’administrateur. Selezionatore Oui dans la fenêtre UAC qui apparaît.

2. Collez maintenant la commande suivante, dans le PowerShell Fenêtre et appuyez sur Entrée :

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml”}

3. Une fois la commande exécutée avec succès, accédez au répertoire suivant dans Esplorativo tu Nom est le nom d’utilisateur de votre compte. Assurez-vous d’avoir activé l’affichage des éléments masqués dans l’Explorateur.

C:/Users/name/AppData/Local/

4. Faites défiler vers le bas pour localiser le dossier nommé TileDataLayer et supprimer ce dossier.

Si vous ne parvenez pas à supprimer ce dossier, exécutez servizi.msc pour ouvrir le gestionnaire de services, faites défiler jusqu’à Servitore di modelli di abiti da mosaïque servizio e arrêtez-le. Essayez maintenant de supprimer à nouveau le dossier.

5. Vérifiez maintenant si votre barre des tâches fonctionne comme prévu.

L’un de ces correctifs devrait fonctionner parfaitement pour vous. Criez dans la section des commentaires ci-dessous si l’une de ces méthodes a fonctionné pour vous ou si vous rencontrez un autre problème avec la barre des tâches sous Windows 11/10.

