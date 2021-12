Buon affare Xiaomi Mi 11: 143€ di sconto sul potente telefono 5G

Il mercato della telefonia non sembra quello che ha fatto quando è iniziato. Alcuni produttori sono scomparsi, altri sono rimasti (per non parlare di Apple e Samsung) mentre le aziende sono emerse con grande successo. Questo è il caso di Xiaomi che stuzzica lo Xiaomi 12 tutte le aspettative Alla fine del 2021. Ora, come uno dei pionieri al mondo, quest’ultimo continua a innovare e presenta documenti tecnici più accurati che mai. Tra i suoi migliori modelli troviamo il potente Xiaomi Mi 11. Buone notizie se vuoi averlo perché usufruisce di uno sconto di 143 euro!

Nel momento in cui scriviamo, il 27 dicembre alle 22, il Mi 11 passa da 799€ a 656 EUR Eventuale riduzione 143 euro. E non è tutto perché lo smartphone sfrutta i codici promozionali disponibili a questo indirizzo. E credeteci, il modello Xiaomi presenta una scheda tecnica molto forte! Compatibile con il 5G, c’è uno schermo OLED da 6,81 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, SoC Snapdragon 888, triplo sensore di immagine e il dispositivo principale visualizza un carico utile di 108 MP o 55 W. Se preferisci la fascia media, Anche Mi 11 Lite beneficia dello sconto.