Khloe Kardashian accusato di aver assunto farmaci per il diabete per perdere peso | Le persone

All’inizio del 2023, Khloe Kardashian ha entusiasmato il web rivelando le immagini del suo ultimo servizio fotografico per la rivista Sorbet. Nelle foto, la star 38enne sfoggia una figura snella e muscolosa, come hanno notato molti Instagrammer. Tuttavia, alcuni di loro hanno accusato la sorella di Kim Kardashian di assumere farmaci per il diabete per perdere peso. Semaglutide, il farmaco in questione, è spesso associato alla perdita di peso nelle persone con diabete, in quanto sopprime la sensazione di fame.