Il principe Harry rivela di aver ucciso 25 persone mentre prestava servizio in Afghanistan

Il principe Harry rivela nel suo diario di aver ucciso 25 personeTalebaniQuando è stato assegnato come pilota di elicotteri in Afghanistan, e ha dovuto considerare i suoi obiettivi come…pezzi degli scacchiCome ti è stato insegnato in allenamento per essere in grado di sparare, Il Telegraph ha riferito giovedì.

Il figlio più giovane del re Carlo III ha trascorso 10 anni nell’esercito britannico, con due dispiegamenti in Afghanistan, nel 2007-2008 per 10 settimane, e poi come pilota di elicotteri nel sud del paese da settembre 2012 a gennaio 2013. Si è dimesso nel 2015 perché non poteva tornare in campo.

nel suo libroalternativaPubblicato martedì prossimo ma alcuni giornali ne hanno già avuto una copia, il principe dice di aver imparato durante il suo addestramento a uccidere i nemici e che faceva parte del suo lavoro:Spariamo quando serve, prendiamo una vita per salvare una vita“.

Secondo Il TelegrafoDice del suo secondo dispiegamento che può contare le sue vittime grazie alle telecamere sul suo elicottero Apache. “Mi sembrava necessario non aver paura di questo numero. Quindi il numero per me è 25. Non è un numero che mi riempie di soddisfazione, né mi mette in imbarazzo.Principe ha scritto. Dice che considerava queste vittime “pezzi degli scacchi“Rimosso dal gioco come previsto dal suo addestramento perché è impossibile uccidere un bersaglio”Se lo consideriamo come una persona“.”Fin dal primo giorno mi sono prefissato l’obiettivo di non andare mai a letto dubitando di aver fatto la cosa giusta, di aver sparato solo ai talebani e ai talebani, senza civili nelle vicinanze.“, Conferma.