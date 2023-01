Sono state rivelate le foto di Steamy New Year’s Eve con la fidanzata Ines de Ramon

persone e re

L’attore e il designer si sono divertiti molto insieme.

Brad Pitt è sempre stato uno degli scapoli più ricercati al mondo. Ma il 2023 segna davvero la fine di un’era. Un tempo legato alla modella Emily Ratajkowski, l’attore 59enne ha ritrovato l’amore tra le braccia di Ines De Ramon.

“Straordinario”

Come annunciato dalla stampa americana, i piccioncini hanno trascorso insieme il capodanno. Oggi, Pagina sei Si spinge ancora oltre trasmettendo le foto della loro avventura a Cabo, in Messico. Lo stilista 32enne può essere visto prendere il sole in topless mentre la star americana legge quella che molto probabilmente è la sceneggiatura di un film in uscita. ” Hanno trascorso del tempo insieme come amici e apprezzano davvero la reciproca compagnia. Brad Pitt non si aspettava di trovare una persona così straordinaria come Enes. Ma diventano grandi amici e vedono cosa succede da lì”. Catturato un parente noi settimanalmente A metà dicembre. Ovviamente da allora è stata fatta una mossa.