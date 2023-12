Khadgar parla delle minacce al futuro di Azeroth – World of Warcraft

Durante il capitolo finale della campagna Dreamkeepers, parteciperai al banchetto preparato per celebrare la vittoria su Fyrakka. Tuttavia, Kalikgos è preoccupato perché sente che Khadr non si sta divertendo e i suoi pensieri sono altrove. Ti manda a offrirgli da bere, sperando che il mago si fidi di te.

Come previsto, Khadgar esprime le sue preoccupazioni sul futuro di Azeroth. Copre l’inizio degli eventi che portano alla prossima espansione di WoW, The War Within.

Ti suggerisco di trovare le parole di Khadgar qui sotto, nel caso tu abbia convalidato velocemente la missione e non ti sia preso il tempo di leggerla nel gioco 😉