FLY lancia una divisa rosso/oro in edizione limitata | Motocross-Enduro-Supermoto

Alla fine del 2023, FLY RACING presenta la gamma Evolution Podium e la sua tecnologia DST (Durable Stretch) in edizione limitata. In occasione del 25° anniversario del produttore americano di attrezzature, presenta un’uniforme tecnica bicolore di fascia alta decorata con loghi dorati sul petto e sulle spalle. Progettata per i ciclisti esperti che cercano prestazioni, la collezione Evolution DST Podium è progettata per offrire la migliore vestibilità e lasciare il massimo comfort combinando sempre i migliori materiali e stile.

Tecnicamente, la maglietta Evolution DST beneficia di una vestibilità che impedisce lo sventolio e di arricciature progettate per eliminare l’attrito con la pelle consentendo al tempo stesso l’uso di una protezione tipo pettorina. La maglia presenta una struttura a pannelli in Lycra® e ampi pannelli in tessuto a rete sui lati, garantendo una forte circolazione dell’aria all’interno e micro perforazioni al laser. Il colletto è svasato con una finitura sottile e delicata per non provocare alcun fastidio.

I pantaloni, dal canto loro, sono dotati di inserti altamente resistenti all’abrasione con microperforazioni, e il loro taglio con ginocchia preformate migliora il comfort e la libertà di movimento. Il materiale principale utilizzato, poliestere 900D, è combinato con pannelli elasticizzati e in mesh nella parte posteriore delle ginocchia per il massimo comfort. I pannelli in pelle all’interno delle ginocchia migliorano la presa del telaio e la protezione dal calore.

Questa uniforme rappresenta la collezione più tecnica del catalogo FLY con un’enfasi su materiali di qualità per una maggiore durata.

Maglia

Il materiale in Lycra è leggero, elastico e antimuffa

Perforazioni tagliate al laser per una ventilazione avanzata

Le maniche senza polso garantiscono movimenti illimitati e una vestibilità comoda.

Maniche senza cuciture sotto le braccia

Pannelli di ventilazione in rete su entrambi i lati per una maggiore circolazione dell’aria

Costruzione multipannello per massime prestazioni e vestibilità comoda

Girocollo a basso profilo

Esteso dietro per mantenere la camicia infilata nei pantaloni

Comode braccia slim fit progettate per una posizione di guida, con una vestibilità aderente

Striscia in silicone sul fondo della maglia

pantaloni

Fodera in rete leggera e traspirante sul sedile.

Fodera in Lycra per maggiore comfort e prestazioni

Sedile in tessuto 900D resistente e galleggiante con materiale HEX-Stretch

Prodotto utilizzando DST (Durable Stretch Technology), composto da tessuto HEX-Stretch a quattro vie, che offre mobilità eccellente e durata garantita.

Ventilazione a rete estesa posizionata strategicamente e perforazioni tagliate al laser in aree chiave per un flusso d’aria avanzato.

Pannelli di protezione dal calore con cuciture DuPont™ Kevlar® resistenti al calore.

Chiusura micrometrica

BOA® Fit System in vita per una regolazione rapida e precisa.

Ginocchia ergonomiche per adattarsi alla maggior parte delle protezioni.

Dimensioni

Dalla S alla XXL per la camicia e dalla 28 alla 38 per i pantaloni

Prezzi al dettaglio consigliati