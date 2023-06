Diane Kruger fa girare la testa in un lussuoso abito semitrasparente che si intravede attraverso la biancheria intima

Se il pianeta della moda ha giurato di restare nuda solo per pochi mesi, bisogna ammetterlo, non è la tendenza della moda più facile da adottare nella vita reale. Era senza fare affidamento Diana Kruger, che non smette mai di darci lezioni di stile su come indossare un rasoio con stile. Stilista dal gusto impeccabile, l’attrice 46enne ha chiaramente ceduto al fascino del trendy abito trasparente, che ha adottato però in versione corta e abbinato a una giacca rosso fuoco per stupire senza rivelare troppo.

Diane Kruger brilla in un abito trasparente che lascia intravedere il reggiseno

Diana Kruger Ha anche aggiunto una gonna trasparente al suo vestito elegante e il suo aspetto sexy ancora una volta non ha mancato di fare impressione. E quando la ragazza di Norman Reedus si è cimentata in pantaloni trasparenti e svasati, ci ha contemporaneamente convinto che fossero uno dei pezzi più hot del momento. Ma se l’attrice ha sempre brillato quando ha interpretato Transparency, ha brillato più che mai. Un’altra uscita in modalità visione.

Questo sabato, 24 giugno, Diane Kruger ha condiviso sul suo Instagram diverse foto del suo look Il concerto di Piaget il giorno prima a Firenze, In Italia. E la splendida bionda è particolarmente sbalorditiva. Diane Kruger sembra semplicemente una principessa delle fate nella sua splendida immagine Abito in tulle nero con pois argentoDotato di una testa lunga per risultati più magici. Ma se questo Una sontuosa creazione di Giambattista Valli Lascia senza parole, è anche grazie Il piano in raso è completamente trasparente che svela l’elegante reggiseno nero dell’attrice. Dettagli attraenti ma eleganti attirano l’attenzione. Elegante fino agli accessori, Diane Kruger ha adornato la scollatura del suo abito semitrasparente con una collana Piaget altrettanto sbalorditiva.