Modalità flash: puoi essere mancino e amare la fantasia? – Quotidiano

Mathilde Cayard è l’assistente parlamentare di una deputata LFI che suo malgrado si trova al centro di una piccola polemica che nasconde una grande questione. Oltre che aiutante parlamentare, Mathilde Cayard è anche una “techno striker”, insomma balla nei cortei contrari alla riforma delle pensioni, indossando sempre lo stesso stile: divisa nera, occhiali neri e cintura rossa. Una cintura che è diventata controversa perché i suoi critici sono convinti che sia un accessorio Gucci e che non si possa essere mancini e possedere un pezzo così lussuoso. La rivista Forbes ha rivelato questa settimana la sua classifica delle persone più ricche del mondo. Al primo e al secondo posto i francesi sono guidati da Bernard Arnault, presidente di LVMH, seguito direttamente da Françoise Bettencourt, erede del gruppo L’Oreal. Quando i Bleues arrivano a Clairefontaine, non saranno da meno in fatto di stile. Quando gli uomini si vestono al meglio, le donne non vengono escluse. Insomma, fanno tutto uguale, tranne un dettaglio: quando i calciatori francesi arrivano al Clairefontaine, si mettono le mani in tasca, e lo staff si prende cura dei loro bagagli. Le ragazze non sono molto fortunate.