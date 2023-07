Jony Ive rinnova il giradischi di Linn…e ne raddoppia il prezzo

Carattere tipografico, sigilli della corona britannica, libro, tweak watchOS, direzione filosofica dell’app… I risultati di LoveFrom sono eclettici, ma a parte il naso di carta rossa di Comic Relief, lì Squadra del cuore Di Jony Ive Evita i prodotti fisici. anche mostrare Platino Vinile Sondec LP12-50una reinterpretazione del famoso LP12 che segna il 50° anniversario del produttore scozzese Linn Products.

foto di Lynn.

“All’inizio del 2022”E Narratore: Gilad TiefenbrunnE “Ho ricevuto una richiesta per incontrare il guru del design britannico Jony Ive da un mittente anonimo su LinkedIn. Ovviamente l’ho immediatamente cancellata pensando che fosse spam.” Ma pochi giorni dopo, il direttore generale di Linn ed ex “capo designer” di Apple si è incontrato faccia a faccia su FaceTime.

foto di Lynn.

Jony Ive non ha mai nascosto la sua attrazione per il giradischi LP12, Prodotto ininterrottamente dal 1973 Fonte di polemiche per cinquant’anni. Hamish Robertson ha fondato Ariston per commercializzare il giradischi RD11 dotato del famoso cuscinetto “one point”. Le parti sono state realizzate da Castle Precision Engineering, una società gestita da Jack Tiefenbrun, il cui figlio Ivor Tiefenbrun si è affrettato a formare Linn per vendere giradischi LP12 RD11 rifatti.

foto di Lynn.

Dopo alcune minacce e una causa legale, Robertson è scomparso dagli scaffali e Lane ha avviato la sua macchina di marketing. È il modo di Lane o il modo sbagliato : Il produttore scozzese è noto per il suo feroce abbraccio del dogmatismo e la sua patologica avversione per le misurazioni oggettive. Questo ti ricorda qualcuno? “Abbiamo identificato alcune aree in cui possiamo apportare piccoli miglioramenti ed evolvere senza soluzione di continuità il design esistente”.E Jony Ive spiegaQualsiasi altro suggerimento sarebbe stato un sacrilegio.

foto di Lynn.

L’intervento di LoveFrom si è quindi limitato ad ammorbidire le curve della base, sostituendo una chiave in plastica con una in metallo e progettando delle cerniere in grado di mantenere aperta la capote in qualsiasi posizione. Le due società non esistono “Non vi è alcun obbligo contrattuale o obbligo finanziario”Entra nello studio di Jony Ive GratuitoPer la bellezza di questo gesto. Ma Lin non è un ente di beneficenza, quindi 250 copie del Sondek LP12-50 verranno vendute a 59.500 euro, il doppio del prezzo di produzione del Klimax LP12.