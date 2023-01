Più di 300.000 lavoratori perderanno i loro giorni di ferie e i loro stipendi saranno ridotti Economia

Nella prima metà del 2022, le aziende possono ancora invocare il sistema di disoccupazione temporanea Corona. Tuttavia, i giorni di disoccupazione temporanea Corona presi nel 2022 non equivalgono più ai giorni lavorativi effettivi per il calcolo del diritto alle ferie e all’indennità di ferie.

Pertanto, in caso di disoccupazione prolungata per Corona nei primi sei mesi del 2022, il lavoratore perderà metà dei suoi 20 giorni di ferie legali e metà della retribuzione delle ferie. Questo potrebbe essere un problema particolare per i lavoratori soggetti a blocchi di massa durante i mesi estivi. Può anche accadere che questi lavoratori non abbiano più un congedo legale sufficiente per coprire questo blocco di massa.