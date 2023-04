Tagliata fuori dal mondo esterno per anni dai suoi genitori, una ragazza olandese fugge dalla casa di famiglia in Spagna

Il 1° marzo la polizia di Girona, in Spagna, ha ricevuto un certificato molto speciale. Proviene da una donna olandese di 24 anni, scappata dalla casa di famiglia dove vive con i genitori e il fratello di 18 anni, una fattoria isolata nella giungla di questa regione spagnola. Secondo i media catalani, la giovane ha litigato con il padre e ha lasciato la casa per chiedere aiuto ai vicini. Quest’ultimo, dopo aver ascoltato la sua storia, l’ha portata alle autorità.

Ha raccontato di aver vissuto per anni in completo isolamento dal mondo esterno, e di aver avuto solo contatti con i suoi genitori, suo fratello e due suoi zii che vivevano nelle due case che la circondavano. I due bambini escono di casa solo ogni tanto per accompagnare i genitori a fare la spesa. Ma non vanno mai a scuola e non hanno accesso alla televisione o ai social network.

Era una bambina di 8 anni che sarebbe rimasta confinata per tutta la vita nella casa dei nonni in Germania

Anche la polizia, che ha incontrato i genitori della ragazza dopo la sua improvvisa testimonianza, ha scoperto che i due bambini non esistevano agli occhi della legge. Non hanno un documento di identità. I genitori hanno spiegato che la figlia soffriva di problemi psicologici, ma non sono stati in grado di fornire alcuna documentazione medica come prova, giustificandosi dicendo che lo zio la seguiva. Hanno anche affermato di vivere in questa fattoria isolata perché la madre soffre di ipersensibilità alle onde.

È stata aperta un’inchiesta giudiziaria, ma i genitori si sono avvalsi del diritto di non rispondere quando interrogati sui casi di violenza domestica e reclusione forzata. Alla fine è stato deciso che la famiglia potesse tornare a casa, e i bambini sono tornati volontariamente con i loro genitori, secondo il quotidiano spagnolo El Caso. Essendo i due giovani adulti, la giustizia non può costringerli ad allontanarsi dai genitori, nonostante sembrino non vivere in un ambiente ideale.

La storia dell’orrore di una donna brasiliana e dei suoi due figli rapiti per 17 anni: “Non uscirai di qui finché non morirai”