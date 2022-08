Fabien Carat ha una relazione con un candidato Sposato a First Sight (Francia)

Fabiano Karat È diventata mamma per la prima volta a dicembre per la piccola Celesteritrovato l’amore secondo Più vicino, trasmesso da il puro. Lo stabiliscono i media francesi L’attrice ha una relazione con Alain Attard, l’ex candidato per la versione francese di Married at First Sight in onda su M6. È padre di due bambini. C’è da dire che la coppia lascia grandi indizi su Instagram…

Il 5 agosto si vociferava di una storia d’amore tra l’attrice di 42 anni e l’uomo di 43 anni. Lanciato. Questo è più vicino che ha rilasciato le informazioni.

Nella versione francese di Married at First Sight, Alain ha sposato Cecile nel 2021, ma la relazione non è andata avanti. Fabian e Alain avrebbero dovuto iniziare la loro relazione tre mesi fa. È stato lui a contattare la star attraverso i social network. Questi ultimi hanno risposto e le loro conversazioni sono iniziate prima di dare vita a una storia d’amore.

Da allora, hanno condiviso un post e l’altro vicino a dichiarazioni d’amore su Instagram, che sono ottimi indizi che confermano la relazione. L’ultimo è un video che Fabienne Carat ha pubblicato su Instagram. Vediamo Alan alla guida di una macchina. La musica che accompagna le immagini è il titolo di “Even After I Love You” di Hoshi. Storia condivisa… Alan.