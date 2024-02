“Qui è già pazzesco”: a Braine-l'Alleud sono attese più di 2.000 persone per la candidata alla Star Academy Helena

La candidata belga alla Star Academy, Helena, incontra i suoi fan sabato a Braine-l'Alleud per una tanto attesa sessione di autografi. Sono attese più di 2.000 persone che incontreranno il cantante belga durante questo evento eccezionale.

I fan della Star Academy si riuniranno questo sabato a Braine-l'Alleud per una sessione di autografi con Helena, la cantante belga rivelata quest'anno. La giovane donna è arrivata in semifinale, affrontando nello show il suo compagno Pierre. Da allora ha rilasciato interviste e apparizioni.

Questa mattina l'atmosfera era al massimo alla Grand Place Baudoin 1er, dove erano attese più di 2.000 persone per incontrare il loro idolo. Alcuni sono arrivati ​​alle 8:30 per vedere il belga.

Mentre aspettano, il pubblico può lasciarsi affascinare dall'inno dello spettacolo, che viene trasmesso in tutta la platea. Helena è arrivata alle 13.30 e si metterà in posa per le foto prima di salutare il pubblico dal balcone.

La giovane cantante proseguirà poi con la sessione degli autografi, un'occasione speciale per i suoi fan per scambiare qualche parola con lei.