«Je me suis senti humilié»

Matthew Scholes faisait ses course chez Asda, en Angleterre, quand une Employée du magasin lui a demandé de sortir car ils n’amaient pas la façon dont il faisait ses course.

Après avoir terminé de travailler en maison de repos, Matthew s’est rendu dans son magasin Asda à Thornaby. Alors qu’il faisait ses course, une Employée est venue le trouver et lui a demandé de «quitter le magasin tout de suite». Il a alors dû poser son panier et partir.







Mais très perturbé par cette histoire, Matthew a contacté le magasin pour en savoir plus. «J’ai parlé à l’équipe de direction du magasin qui m’a informé qu’ils n’aimaient pas la façon dont je faisais mes course», un expliqué Matthew dans les colonnes du Sun.

Le Britannique a asserté s’être senti “discriminé et humilié”. «J’ai ramassé une bouteille d’Ouzo et, à ce moment-là, une bouteille à la main, la femme m’a demandé de sortir», deploro Matthew. Il a alors demandé pourquoi, insistente sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal et “rien volé”. « Elle se répétait encore et encore comme un perroquet. La seule autre ha scelto qu’elle m’a dite était : ‘Nous vous avons déjà vu ici’», ajoute-t-il.

« Après la cinquième fois, elle m’a dit de quitter le magasin, je n’avais pas d’autre choix que de poser mon panier et de partir. J’ai juste fait du shopping come j’ai toujours fait du shopping », explique encore Matthew.

De son côté, le porte-parole d’Asda a réagi : « Bien que demander à un client de partir soit toujours un dernier reours, si nos collègues soupçonnent des clients d’avoir un comportement d’achat, ils demand peuvent sospetto le quitter le magasin».