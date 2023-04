Burnley dovrà ancora aspettare per la celebrazione del titolo e Kompany potrebbe restare

Se Twine apre le marcature per i Clarets, Vitinho (ex Cercle) devia nella propria porta un tiro avversario. Benson (ex-Anversa) si è poi offerto una gemma a fine partita, ma Kelly ha permesso ancora una volta a Rotherham di pareggiare. Dal canto loro i Blades, i più vicini inseguitori dei Clarets in classifica, hanno battuto il Bristol City (1-0). Il risultato: a quattro giorni dalla fine, Burnley ha dieci punti di vantaggio sul secondo classificato.

Avendo già ottenuto la promozione in Premier League, Kompany e i suoi soldati possono finire il lavoro sabato contro il Queens Park Rangers (16:00). Il titolo avrebbe coronato la stagione in cui Burnley ha sconfitto la concorrenza. Guarda l'attuale striscia dei Clarets: sono imbattuti da 22 partite e hanno perso solo due volte dall'inizio della stagione. Grande prestazione in uno dei tornei più competitivi e difficili del continente. Vince Prince è destinato a diventare il primo allenatore del Belgio in Inghilterra. Chi ha lasciato le panchine della RSCA la scorsa estate entrerà a far parte di una cerchia ristretta di allenatori belgi incoronati all'estero, tra cui Eric Gerets, Frankie Vercauteren o Raymond Goethals. speroni? La tendenza è restare L'ex capitano dei Devils sarà probabilmente il primo giocatore belga a prendere il comando della Premier League la prossima stagione. Se il Tottenham lo sta corteggiando per succedere ad Antonio Conte (i media britannici lo hanno reso il favorito di Luis Enrique), la tendenza al momento è che rimanga al Turf Moore dove ha messo insieme un progetto coeso e avvincente. È riuscito a riportare Burnley nella massima serie solo un anno dopo la retrocessione. Pur cambiando radicalmente lo stile di gioco che Sean Dyche ha difeso per anni in questo club del Lancashire, a un'ora di distanza da Manchester… aspetterà necessariamente i duelli contro il City e Pep Guardiola (che ha già affrontato quest'anno in FA Cup ) guarda avanti.