“La scintilla che se ne andò”: verso l'abbandono in “Sposi a prima vista”?

Domenica sera i telespettatori hanno scoperto l'ultima coppia della stagione: Audrey, 46 anni, e Michael, 43 anni, che mostrano il 73,8% di compatibilità, e si preparano a presentarsi davanti al sindaco per sposarsi.

Per Audrey, essere nello show ha un significato speciale. “È facile incontrare persone, ma trovare qualcuno veramente bravo non è facile“, condivide, esprimendo il suo intenso desiderio di trovare finalmente un partner per una relazione seria.

Una scena toccante si è verificata durante l'annuncio di Audrey a suo padre. “Fai tutto in fretta“, ha spiegato il padre prima di scoppiare in lacrime.non me lo aspettavoHa aggiunto prima scherzando:Spero che sia una piccola prova“.

Da parte sua, Michael, padre di due figli, ha annunciato la notizia al fratello e al suo caro amico senza alcun incidente.

Altre coppie per questa stagione

Se tutto sembra andare bene per Estelle e Lucas, la prima coppia della stagione, che completano il loro viaggio di nozze con una notevole compatibilità pari a quasi l'83%, insieme a Kevin e Roman, anch'essi andati a Cipro in luna di miele, la giovane coppia dovrà affrontare le tensioni.La prima. Se Kevin è completamente coinvolto nella relazione, Roman rimarrà un po’ distaccato e riservato.

Per Benjamin ed Helen, dopo essersi detti “sì” e aver condiviso un bacio sulla guancia, la coppia si è concessa un servizio fotografico prima di unirsi agli invitati al matrimonio. Helen, che in precedenza aveva dichiarato che non era stato amore a prima vista, si è affrettata a convincere i suoi amici a sentire la loro opinione. Da parte di Benjamin, la sensazione è stata piuttosto positiva: “Non so se si può parlare di amore a prima vista, ma mi sento bene“Benjamin ha spiegato.

Arrendersi lungo la strada?

Per Jean-Philippe e Tiziana è tempo di prepararsi. Ma un evento arrivò a sconvolgere tutto per la giovane donna. In effetti, il titolo di città dei matrimoni le sembrò un duro colpo. Spiega che questo era un punto a cui non voleva rinunciare, poiché l'idea di doversi spostare le era impossibile. Con più di un'ora e mezza tra gli amanti, la relazione sembra destinata al fallimento per Tiziana. Se la giovane, che spiega di avere ancora progetti in corso e un anno universitario da finire, si lascia rassicurare da Audrey van Oytzel, dottore in sociologia e coach per lo sviluppo personale, Tiziana non si muove: “Ho spento questa scintilla e sono pronto a rinunciare a tutto“.

Le ultime immagini ci mostrano una giovane donna in dubbio. Continuerai l'avventura? Dovremo aspettare la prossima settimana per scoprirlo!

Ci vediamo domenica 7 aprile su RTL TVi.