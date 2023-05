I professionisti si trasferiscono nel loro nuovo posto di lavoro

I primi pazienti sono stati ricoverati la mattina presto all’inizio della settimana presso il nuovo centro sanitario del quartiere Ethole, situato al 14 di rue de l’industrie. L’arrivo degli operatori sanitari è in evasività e caduta. Logopedisti e fisioterapisti furono i primi a varcare la soglia della nuova istituzione. A giugno sarà allestito lo studio infermieristico mentre a settembre arriveranno la dietista e l’ostetrica. Per la professione medica, i dottori Solen Binoist-Marendaz e Valérie Cachot accolgono i loro pazienti nel nuovo centro.

“Non abbiamo un centralino telefonico per il centro sanitario”, specifica Marlene Fitchett, logopedista e project leader. Manteniamo le stesse performance delle nostre aziende raggruppando per professioni. Infatti, i 700 metri quadrati di superficie del palo hanno stato diviso in due parti, da un lato “Anche quando il centro è chiuso, le persone possono fare riferimento ai numeri. Anche quando il centro è chiuso, le persone possono fare riferimento ai numeri. Sono disponibili tre numeri fissi (vedi altrove) per pratiche di medicina generale, fisioterapia e logopedia.