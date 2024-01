Ispirato da Viktor Orban, il primo ministro slovacco avvia riforme controverse

Robert Fico, 59 anni, è rimasto al potere per dodici anni prima di essere spodestato nella primavera del 2018 dal movimento “Per una Slovacchia dignitosa”, nato dopo l’assassinio del giovane giornalista Jan Kuciak. Oggi è di nuovo alla guida di questo Paese di 5,5 milioni di abitanti. Al termine delle elezioni legislative dello scorso settembre, il suo partito SMER-SD è riuscito a formare una ristretta maggioranza parlamentare di 79 deputati su 150 nel Consiglio nazionale, in coalizione con il Partito socialdemocratico di Halas e il Partito nazionale slovacco ( SNS), l’estrema destra. Insieme stanno attuando una riforma che prevede l’abolizione del tribunale speciale incaricato di combattere la grande corruzione, nonché la commutazione delle sentenze per questi crimini. ““Sembra una forma di amnistia generale”.crede Daniel Lipsitch, il procuratore speciale, che si ritrova negli occhi dell'obiettivo della telecamera di Robert Fico, che da anni è la sua rovina.

Per l’opposizione, guidata dal Partito progressista slovacco (PS), di sinistra liberale, il governo non mira a rimettere in sella la “mafia”, cioè la criminalità organizzata che è fiorita nella totale impunità. Sotto la guida del signor Fico fino all'assassinio del giornalista. Negli ultimi tre anni, il sistema giudiziario slovacco ha effettuato un’importante operazione di pulizia senza precedenti in Slovacchia, e il Tribunale speciale ha condannato quaranta persone, direttamente o indirettamente legate alla SMER-SD. Lo stesso Robert Fico è indagato per aver raccolto illegalmente informazioni sui suoi oppositori politici attraverso spie della polizia e del sistema giudiziario.

Una chiara affinità con Orban

Oltre alla questione legale, i suoi oppositori sono preoccupati per gli attacchi verbali contro i media e per i discorsi di odio pronunciati, ad esempio, dal ministro della Cultura, dalla sfera cospiratoria, che attacca la “propaganda omosessuale”. Robert Fico, che dichiara a chiunque lo ascolti di essere un socialdemocratico, porta con sé una retorica antioccidentale simile a quella di Vladimir Putin e Viktor Orbán.

Come ulteriore segno di un riavvicinamento che preoccupa molto l'Unione europea, il leader slovacco ha incontrato il suo omologo ungherese il 16 gennaio, nella sua seconda visita ufficiale dal suo ritorno al potere, dopo la visita obbligata del primo ministro slovacco a Praga. . . A Budapest, Fico ha promesso di sostenere l'Ungheria nel suo perenne confronto con Bruxelles. Bratislava e Budapest si uniranno durante il vertice europeo straordinario previsto per il 1 febbraio, dove si dovranno stabilire 50 miliardi di euro in doni e prestiti per Kiev? Realista e fortemente dipendente dall'UE per i fondi europei, Robert Fico non ha sostenuto Viktor Orbán nella sua opposizione unilaterale all'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'UE a metà dicembre. Bratislava ha quindi deciso di continuare le consegne di armi a Kiev, nonostante le promesse della campagna elettorale della SMER-SD.

Nella capitale slovacca, la gente si sta già preparando per le prossime manifestazioni di giovedì, a sostegno dei partiti di opposizione che cercano di far fallire i piani di Fico in parlamento, nella speranza che una manciata di parlamentari gli faccia torto. I manifestanti tengono d'occhio anche le elezioni presidenziali di fine marzo, nelle quali il candidato del governo Peter Pellegrini, attuale presidente del parlamento, è in vantaggio contro il candidato dell'opposizione, l'ex ministro degli Esteri Ivan Korcok. Il confronto tra sostenitori e oppositori di FICO andrà avanti ancora a lungo.