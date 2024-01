Donald Trump ringrazia Ron DeSantis e promette di smetterla di prenderlo in giro: “È stato molto generoso”.

Il 21 gennaio Ron DeSantis ha annunciato che avrebbe abbandonato la sua campagna per la nomina repubblicana. Una benedizione per Donald Trump, visto che il governatore della Florida ha subito offerto il suo sostegno all’ex presidente, che sarà”Meglio dell’attuale presidente Joe Biden, questo è certo”.

La decisione è stata chiaramente accolta con favore da Donald Trump. “Ti dirò che non è facile. Pensano che sia facile condurre una campagna? “Non è facile” ha detto durante una manifestazione nel New Hampshire. “Come sapete, ha lasciato la strada di campagna alle tre del pomeriggio. In tal modo, è stato molto generoso e mi ha dato il suo sostegno. Quindi lo apprezzo.”Lui continuò.

Chi è Ron DeSantis, il repubblicano diventato il primo avversario di Donald Trump?

Tuttavia, Donald Trump non è stato gentile con Ron DeSantis durante la sua campagna. Soprattutto attraverso il suo soprannome di “Ron DeSanctimonious” che è una combinazione del suo cognome e della parola “sanctimonious” che significa “morale”. Ma l'ex presidente conferma che non prenderà più in giro il rivale. “Continuerò a usare questo nome? “Ritirerò definitivamente quel nome.”

Ma per quanto riguarda le altre sue battute, Donald Trump non ha… Ad esempio, un altro dei soprannomi preferiti di Donald Trump per umiliare DeSantis è “Polpette Ron.” Ha anche deriso lo stile del governatore e lo ha accusato di indossare i tacchi alti per aumentare la sua altezza. “Lascia il palco come se cercasse di mantenere l'equilibrio. Pensavo indossasse i pattini da ghiaccio“, ha annunciato Donald Trump nel novembre 2023.

Se Donald Trump ha promesso di smettere di prendere in giro Ron DeSantis, questo non è il caso degli internauti che si divertono sui social network. “Ron DeSantis è sempre stato un codardo“, ha scritto il conduttore del podcast Gabe Sanchez su X.

Per il collaboratore dell’Huffington Post Nick Knudsen, il governatore della Florida “ha prodotto uno dei fallimenti politici più spettacolari dei tempi moderni”.