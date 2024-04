Iseult, la macchina per risonanza magnetica più potente al mondo, fornisce le sue prime immagini

E' il primo. Immagini del nostro cervello con una precisione tale che non le abbiamo mai catturate prima. Tutto ciò è reso possibile da Iseult MRI, la macchina per risonanza magnetica più potente al mondo. Circa venti volontari hanno camminato su un tapis roulant e sono stati in grado di rivelare immagini del cervello mai viste prima. Reportage dall'altopiano di Saclay della Commissione per l'energia atomica e alternativa (CEA), vicino a Parigi.

« Il magnete Iseult è il gioiello di questa installazione”, spiega Alexandre Vignaud, direttore della ricerca presso la Commissione per le energie atomiche e alternative (CEA). Questo magnete è lungo cinque metri, ha un diametro di cinque metri e pesa 132 tonnellate. È quindi lì per generare il campo magnetico che verrà utilizzato per ottenere il segnale MRI. ».

Il magnete è l'elemento centrale di una risonanza magnetica e qui assume la forma di un gigantesco cilindro grigio. Più forte è il magnete in una risonanza magnetica che genera un campo magnetico, maggiore è la qualità delle immagini ottenute. Iseult è la macchina per risonanza magnetica più potente al mondo per acquisire immagini di esseri umani. Il suo campo magnetico è da quattro a otto volte più forte di una risonanza magnetica ospedaliera, pari a 11,7 Tesla.

« Una Tesla non è un'auto, una Tesla è un'unità di misura di un campo magnetico “, precisa Alexander Vignaud.

20 anni di lavoro

Questa macchina è il risultato di 20 anni di lavoro. Per raggiungere questa forza, i materiali magnetici devono trovarsi in uno stato chiamato “superconduttore”. Lo ha spiegato Lionel Quetier, un ingegnere ricercatore, responsabile del progetto per lo sviluppo del magnete. “ Per raggiungere lo stato superconduttore, dobbiamo raffreddare il materiale, che raffredderemo a -271°C, quindi più fresco del tuo frigorifero. Oggi non esistono magneti per MRI in commercio che funzionino a questa temperatura. »

Questo livello di intensità consente di osservare parti molto fini del cervello. Davanti al computer della macchina, Alexandre Vignaud si meraviglia delle prime immagini catturate da una risonanza magnetica. ” Ho ingrandito e ci siamo resi conto che potevamo vedere queste bande ondulate che in realtà sono la corteccia, che è dove si trovano i neuroni. Possiamo vedere anche il contrasto all'interno di questa barra, in particolare le piccole linee nere e una sorta di canale centrale di nero uniforme. Questi sono i vasi sanguigni che riforniscono la corteccia e quindi le cellule nervose », aggiunge il direttore della ricerca.

Dopo i primi test, è la volta della scienza: questo livello di dettaglio ci permetterà di comprendere meglio il cervello e le sue malattie. Dovrebbe aiutare a rilevare e curare alcune malattie, come l'Alzheimer o il Parkinson. Presto verranno prodotte nuove immagini del cervello di pazienti sani. Le prime immagini di cervelli malati non arriveranno prima della fine del 2025.

