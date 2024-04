Iscriviti oggi stesso alla beta di The War Inside! -Mondo di Warcraft

Come ha sottolineato Blizzard in un articolo appena pubblicato sul sito ufficiale, sono terminate le registrazioni alla versione beta La guerra è interiore Progredendo. Non esitate a registrarvi ora per questa fase di test. Trovi i dettagli qui sotto.

Esplorare World of Warcraft®: La Guerra Interna™ avanzare. Intraprendi un viaggio attraverso mondi sotterranei inesplorati pieni di meraviglie nascoste, guadagna la fiducia di una nuova razza alleata – i Terrestri – e affronta un antico male in agguato nell'ombra prendendo parte alla nostra fase di test!

Fai il test La guerra è interiore. È probabile che tutti gli iscritti verranno selezionati per la prova e gli inviti verranno inviati regolarmente. Se sarai selezionato per partecipare alla beta, avrai accesso al test nel tuo account Battle.net.

Assicurati che i driver grafici siano aggiornati.

Avvia l'applicazione desktop Battle.net® (Potrebbe essere necessario un aggiornamento se non lo hai attivato di recente.) Se l'applicazione non è installata, scaricala ecco.

Una volta applicato Battle.net Installa e aggiorna, seleziona Mondo di Warcraft Nel menu di gioco.

Nell'elenco a discesa Versione del gioco sopra il pulsante Gioca, seleziona l'opzione La guerra è interiore Nella categoria “In fase di sviluppo”, quindi fare clic su “Installa”.

Attendi il completamento dell'installazione, quindi fai clic su Esegui e seleziona uno dei server di test disponibili.

Crea un nuovo personaggio o usa la funzione Copia personaggio per importare il tuo personaggio da esso Viaggio del Drago Esistente.

Goditi il ​​gioco e sperimenta i nuovi contenuti disponibili.

Se riscontri difficoltà, installa ed esegui la versione di prova La guerra è interiorePer favore ricontrolla Elenco dei problemi tecnici comuni e relative soluzioni (in inglese).

Inizia la saga di Worldsoul™

World of Warcraft: La Guerra Interna

Le ali di una nuova grande avventura si diffondono nelle prossime tre espansioni!* Partecipa all'epica storia che celebra il suo 20° anniversario Mondo di Warcraft Pone nuove basi per il futuro di Azeroth. Preacquista l'edizione epica di La guerra è interiore Per scoprire in anticipo l'estensione con accesso di prova garantito e 3 giorni di accesso anticipato†.

Edizione base

Include il preacquisto di World of Warcraft: La Guerra Interna, World of Warcraft: Volo del Drago***Sesamo potenziato per il livello 70, incluso equipaggiamento e reputazione migliorati, per prepararti alle tue avventure nelle profondità del mondo. Include anche 500 denari da utilizzare allo sportello††.

Edizione eroica

Include tutto nella versione base. Riceverai anche un veicolo Algarian Storm Rider con volo dinamico e accesso a gare speciali, oltre a un set di mosse per il costume Storm Rider. Per questo telaio sono disponibili quattro colori diversi e una serie di altre opzioni di personalizzazione. Il set Trasmogrificazione può essere aggiornato al completo Thundering Storm Rider completando le gare speciali disponibili con lo stand Algarian Storm Rider. Include anche altri 250 denari (750 in totale) da utilizzare sul bancone††.

Edizione epica

Include tutto nell'edizione eroica. Questa versione ti garantisce anche l'accesso alla versione di prova e l'accesso anticipato (3 giorni) alla versione di prova La guerra è interiore†. Avrai anche 30 giorni di gioco; La mascotte Boraski, la progenie della tempesta; Sandbox Stormgriffin ed effetto Heartstone della terra profonda. Include anche altri 250 denari (1.000 in totale) per l'uso sul piano di lavoro††.

Edizione base Edizione eroica Edizione epica World of Warcraft: la guerra è alla portata di tutti** X X X World of Warcraft: Volo del Drago*** X X X Migliora Sesamo al livello 70 X X X negazionisti 500 750 1000 L'Algarian Storm Rider offre una guida dinamica, decine di opzioni di personalizzazione e accesso a gare speciali X X Collezione Trasmogrificazione: Costume da Cavaliere della Tempesta X X Accesso alla versione beta di The War Inside† X Accesso anticipato di 3 giorni a The War Inside† X 30 giorni di gioco X Amuleto Boraski, Progenie della Tempesta X Gioco sandbox Stormgriffin X Effetto pietra focolare profonda X

Come nei precedenti cicli di sviluppo, un giorno i giocatori potranno registrarsi per una versione beta del gioco IL La guerra è dentro. Visita il sito web ufficiale di World of Warcraft per conoscere la data di inizio della registrazione alla beta.

Partecipa ad una nuova avventura arricchita da 20 anni di esperienza.

