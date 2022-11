Dragonflight: Guida alle gare di Dragonflight – World of Warcraft

In Dragonflight hai la possibilità di partecipare a gare dedicate a Dragonflight. Si tratta di percorsi prestabiliti che devono essere completati entro un periodo di tempo prestabilito. Queste gare ti permettono di sbloccare molti traguardi e ricompense che ti invito a scoprire di seguito.

1. Come faccio a sbloccare le gare Dragon Ride?

Le gare si sbloccano quando ottieni la tua prima montagna in Awakening Shores. Il gioco ti introduce anche molto rapidamente alla tua prima missione legata alle corse. Successivamente, verrai portato nelle pianure di Ohn’arha, poi Azure Travée e infine Taldrasus.

Ci sono 4 missioni di corsa di base e 4 missioni di corsa avanzate. Le quattro razze base devono essere convalidate per sbloccare le razze avanzate.

2. Gare di corsa

La gara consiste nel collegare la linea di partenza al traguardo il più velocemente possibile. È molto semplice in teoria, ma i binari non sono in linea retta e molti ostacoli possono intralciarti.

Devi passare attraverso punti di incrocio rappresentati da cerchi gialli o blu. Questi cerchi luminosi forniscono indicazioni di direzione e tempo per il resto della corsa. Se sei troppo lento, la corsa sarà persa e dovrai ricominciarla.

Il viaggio comprende anche vari elementi:

ventata : Consente di aumentare la velocità.

: Consente di aumentare la velocità. Sfera verde : Rigenerazione di 1 resistenza.

: Rigenerazione di 1 resistenza. Il mondo è viola : stordisce il tuo personaggio per due secondi. Evita completamente, ma puoi passare attraverso il globo senza conseguenze usando l’abilità di Drake Raffiche di Ohn’ahra.

: stordisce il tuo personaggio per due secondi. Evita completamente, ma puoi passare attraverso il globo senza conseguenze usando l’abilità di Drake Raffiche di Ohn’ahra. Sfera fiammeggiante : rallenta la velocità per due secondi. Evita anche tu, ma ancora una volta puoi usare Raffiche di Ohn’arha per evitare il debuff.

Sappi che le gare non sono mai lunghe, la maggior parte viene completata in 40-60 secondi.

3. Il livello di difficoltà delle gare

Ovviamente le gare base sono più semplici, con più buff e meno ostacoli. Per le gare avanzate è il contrario e devi evitare molti ostacoli ogni volta.

Ogni razza, base o avanzata, è disponibile in tre livelli di difficoltà: Bronzo, Argento e Oro.

Il livello Bronzo richiede semplicemente di arrivare alla fine della gara senza limiti di tempo.

I livelli argento e oro hanno un limite di tempo.

Il livello oro è il più difficile da raggiungere, con il timer più basso. Quindi devi essere più veloce.

Si consiglia vivamente di ottenere tutti i Dracogplyhe e sbloccare tutti i talenti di Dragonflight prima di lanciarsi nelle gare. Hai davvero bisogno di vigore ma anche di alcune abilità specifiche da verificare nelle gare più dure. Risparmiati la frustrazione e ottieni prima tutti i formati;)

4. Risultati e ricompense

Ci sono molti risultati per le corse. Ogni gara vinta ti premia con un risultato, sia in bronzo, argento o oro, per le gare di base e avanzate. Le vere ricompense arrivano quando completi tutte le gare in un’area al suo livello più difficile, il livello Oro. Ogni volta riceverai una personalizzazione del tuo drake.

regione Bonus stato normale dorato Ricompensa di stato avanzato d’oro Spiagge del risveglio Proto Drake è stato rinnovato: capelli rossi Proto-Drake è stato rinnovato: uno scudo dorato e rosso Onarha facile Velocidrake spazzato dal vento: criniera rossa Velocidrake spazzato dal vento: Scudo d’oro e rosso Azzurro Hyland Drake: capelli castani Highland Drake: Scudo dorato e rosso Taldraso Clive Wild Drake: criniera bionda Drake – Savage Cliffs: Scudo di colore oro e arancione

Inoltre, completando altri tre obiettivi, puoi ottenere ulteriori ricompense:

Risultato Standard Premi Corse di draghi perfette Completa tutte le gare a Normale e Avanzato a Bronzo Guardaspalle a spillo: spalle cosmetiche Dragon Race Perfection: Argento Completa tutte le gare a livello Normale e Avanzato a livello Argento Mascotte: Cavaliere di bronzo Perfezione Dragon Run: Oro Completa tutte le gare a Normale e Avanzato a Gold Titolo: Pilota di Al Jazeera

Congratulazioni ad Halina per questo traguardo raggiunto il giorno del lancio di Dragonflight 😉

5. Lista della spesa e recapiti

Spiagge del risveglio

Anello del santuario Ruby Essence: 63,30 70,90

Vol de Ruisse-Braise: 41.95 67.30

Circuito Octolot: 55.42 41.19

Frostflash al passaggio del mouse: 62,78 74.02.003

Slalom zona selvaggia: 47.02 85.58

Discesa dei pendii della chioma apogeo: 23.27 84.30

Torre alata dell’armistizio: 73.20 33.96

Circolo immobiliare Sauvage: 42,58 94,46

Piana di Onhara

Percorso Soltavel: 63.75 30.51

La discesa delle valli: 80.89 72.19

Maratona di Marocic: 59.93 35.55

Pendenze di discesa: 43.74 66.76

Attraversamento della palude: 86,26 35,82

Salita Emerald Gardens: 25.71 55.07

Maratona Specchio Celeste: 47.49 70.62

Azzurro

Intervallo sprint Azzurro: 47.91 40.78

Ascesa del Factross: 71,29 24,66

Escursione sul ghiacciaio: 48.49 35.78

Gamma ZigZag Azure: 20.95 22.62

Giro dell’Escara: 16.56 49.37.37

Campo archivio: 42.26 56.74

Taldraso